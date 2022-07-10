Стерли с лица земли мое детство: Зарицкая опубликовала пост об оккупантах и его тут же удалили

В ночь на 10 июля российские военные снова обстреляли Харьков и область. В результате обстрела было разрушено еще одно учебное заведение - именно там училась солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

"Мое утро началось вот так. Ру**ня стерла с лица земли мое детство, мою родную школу. Я не могу в это поверить, но это правда", - написала артистка.

Она рассказала, что эта гимназия была одной из лучших и именно там она впервые вышла на сцену и запела.

"Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, первый раз спела на сцене актового зала, в стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это все воспоминания. А я так хотела этим летом приехать в гости в школу…" - добавила Александра Зарицкая.

Артистка добавила, что первый ее пост был снесен и ей пришлось снова написать о школе и опубликовать фотографии. Она призвала не забывать о Харькове, который ежедневно обстреливают.

Также она рассказала, что именно в этой школе работала ее мама - учительницей.