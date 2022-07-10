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Стерли с лица земли мое детство: Зарицкая опубликовала пост об оккупантах и его тут же удалили

Фото: KAZKA сообщила об обстреле своей школы в Харькове (facebook com kazka band)
Автор: Анна Шиканова

Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, разместила на своей странице пост о том, что российские оккупанты стерли с лица земли гимназию в Харькове. Она училась в этом учебном заведении и там же работала ее мама. Но текст сразу же был удален из соцсети.

Об этом Зарицкая рассказала на своей странице в Instagram.

В ночь на 10 июля российские военные снова обстреляли Харьков и область. В результате обстрела было разрушено еще одно учебное заведение - именно там училась солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

"Мое утро началось вот так. Ру**ня стерла с лица земли мое детство, мою родную школу. Я не могу в это поверить, но это правда", - написала артистка.

Она рассказала, что эта гимназия была одной из лучших и именно там она впервые вышла на сцену и запела.

"Это была невероятная гимназия, где я нашла первых настоящих друзей, первый раз спела на сцене актового зала, в стенах этой школы я влюблялась, танцевала на дискотеках, плакала из-за плохих оценок. В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это все воспоминания. А я так хотела этим летом приехать в гости в школу…" - добавила Александра Зарицкая.

Артистка добавила, что первый ее пост был снесен и ей пришлось снова написать о школе и опубликовать фотографии. Она призвала не забывать о Харькове, который ежедневно обстреливают.

Также она рассказала, что именно в этой школе работала ее мама - учительницей.

Кстати, ранее мы писали, что из дома Александры Зарицкой в Гостомеле оккупанты вынесли абсолютно все.

А еще мы рассказывали, что Приходько грубо ответила Лободе по поводу Ирпеня.

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KAZKAАлександра Зарицкая