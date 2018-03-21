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Стівена Хокінга поховають поряд з Ньютоном і Дарвіном

STYLERLIFE        21.03.2018 - 10:41
Фото: Стівен Хокінг (facebook.com -stephenhawking)
Фото: Стівен Хокінг (facebook.com -stephenhawking)

Церемонія відбудеться 31 березня

Всесвітньо відомого англійського фізика-теоретика Стівена Хокінга поховають у Вестмінстерському абатстві поруч з могилами Ісаака Ньютона та Чарльза Дарвіна. Про це повідомляє BBC.

Похорони відбудуться 31 березня. На церемонії будуть присутні родичі, друзі і колеги вченого.

Сім'я Хокінга має намір провести поминальну службу в церкві Св. Марії Кембриджського університету. Ця церква знаходиться поруч з університетським коледжем Гонвилл-енд-Кіз, де Він пропрацював більше 50 років. Церемонія відбудеться 1 квітня – у великодню неділю.

Нагадаємо, знаменитий фізик-теоретик і популяризатор науки Стівен Хокінг помер 14 березня у віці 76 років.

Вчений народився 8 січня 1942 року в Оксфорді. У 1963 році у нього був діагностований бічний аміотрофічний склероз, а через 22 роки він втратив здатність говорити і став користуватися синтезатором мови після перенесеної трахеостомії через запалення легенів.

Раніше повідомлялося, чому легендарний фізик так і не отримав Нобелівську премію.

За словами професора Стокгольмського університету Едварда Мертселя, можливе пояснення цього полягає в тому, що поки що ніхто не зумів науково підтвердити істинність знаменитих відкриттів Хокінга.

Відео: Помер Стівен Хокінг (video.rbc.ua)

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Теги: Стивен Хокинг
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