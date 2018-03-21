Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином

Церемония состоится 31 марта

Всемирно известного английского физика-теоретика Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Об этом сообщает BBC.

Похороны состоятся 31 марта. На церемонии будут присутствовать родственники, друзья и коллеги ученого.

Семья Хокинга намерена провести поминальную службу в церкви Св. Марии Кембриджского университета. Эта церковь находится рядом с университетским колледжем Гонвилл-энд-Киз, где Хокинг проработал более 50 лет. Церемония состоится 1 апреля – в пасхальное воскресенье.

Напомним, знаменитый физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет.

Ученый родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз, а спустя 22 года он потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи после перенесенной трахеостомии из-за воспаления легких.

Ранее сообщалось, почему легендарный физик так и не получил Нобелевскую премию.

По словам, профессора Стокгольмского университета Эдварда Мертселя, возможное объяснение этого состоит в том, что пока никто не сумел научно подтвердить истинность знаменитых открытий Хокинга.

Видео: Умер Стивен Хокинг (video.rbc.ua)