"Стоп, ненависть!": світ сумує за трагічно загиблим мером Гданська (фотогалерея)

Колаж РБК-Україна

Мирні марші проти ненависті пройшли у багатьох містах Європи

У багатьох європейських містах пройшли мирні демонстрації під гаслом "Стоп, ненависть!". Громадськість таким чином вшанувала пам'ять Павла Адамовича, мера польського міста Гданськ, який помер 14 січня після ножових поранень, отриманих напередодні.

У багатьох польських містах тисячі людей ввечері вийшли на марші проти ненависті і насильства, щоб вшанувати пам'ять Павла Адамовича. Такі марші пройшли також у Лондоні і Берліні.

Мирна акція "Стоп, ненависть!" (facebook.com/)

Павло Адамович був мером міста протягом 20 років. У листопаді 2018 року його обрали на цю посаду в шостий раз.

Нагадаємо, мер Гданська Павел Адамович був смертельно поранений під час благодійного концерту "Великий оркестр святкової допомоги" увечері 13 січня.

Мирна акція "Стоп, ненависть!" (facebook.com/)

Під час його виступу на сцену вибіг 27-річний Стефан В. і вдарив його ножем в область серця. Мер був госпіталізований, переніс 5-годинну операцію, але лікарям не вдалося його врятувати.

Люди масово здавали кровь, щоб врятувати політика, але, на жаль, зусилля виявилися марними.