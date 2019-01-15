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"Стоп, ненависть!": мир скорбит по трагически погибшему мэру Гданьска (фотогалерея)

STYLERЖизнь    15.01.2019 - 15:39
"Стоп, ненависть!": мир скорбит по трагически погибшему мэру Гданьска (фотогалерея)
Коллаж РБК-Украина

Мирные марши против ненависти прошли во многих городах Европы

Во многих европейских городах прошли мирные демонстрации под лозунгом "Стоп, ненависть!". Общественность таким образом почтила память Павла Адамовича, мэра польского города Гданьск, который умер 14 января после ножевых ранений, полученных накануне.

Во многих польских городах тысячи людей вечером  вышли на марши против ненависти и насилия, чтобы почтить память Павла Адамовича. Такие марши прошли также в Лондоне и Берлине.

 

Мирная акция "Стоп, ненависть!" (facebook.com/)

Павел Адамович был мэром города в течение 20 лет. В ноябре 2018 года его избрали на эту должность в шестой раз.

Напомним, мэр Гданьска Павел Адамович был смертельно ранен во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи" вечером 13 января.

 

Мирная акция "Стоп, ненависть" (facebook.com/)

Во время его выступления на сцену выбежал 27-летний Стефан В. и ударил его ножом в область сердца. Мэр был госпитализирован, перенес 5-часовую операцию, но врачам не удалось его спасти.

Люди массово сдавали кровь, чтобы спасти политика, но, увы, усилия оказались тщетными.

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