Країна без імунітету: 7 міфів, які змушують українців відмовитися від вакцини

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Українці продовжують вірити у "всесвітню змову", спрямовану на поневолення людей

Україна очолює рейтинг країн з найменшим індексом вакцинації населення. За даними ООН рівень імунітету населення в Україні перебуває на одному рівні з Сомалі, Чадом, Південно-Африканською Республікою, Екваторіальною Гвінеєю, Сирією, Південним Суданом і Нігерією. "Корреспондент" назвав причини і міфи, які кардинально змінили епідеміологічну ситуацію в Україні за останні 20 років.

На початку 2000-х в Україні близько 95% населення було вакциновано згідно з календарем щеплень, що забезпечувало колективний імунітет, який запобігає виникненню спалахів захворюваності та епідемій, а також забезпечує захист залишилися 5%, які не отримують щеплень за медичних протипоказань.

Серед причин, чому Україна зараз входить в топ-8 країн з найнижчим рівнем вакцинації — антивакцинаційна мода, "всесвітня змова", коррумпованість медичної сфери, політичні спекуляції, призупинення вакцинації на тлі чергового хайпу навколо щеплень, різке падіння довіри до лікарів та вітчизняної медицини, кишенькові тендери на держзакупівлі препаратів, перебої в постачанні та інші фактори

Відсутність інформування населення про вакцинацію призвела до того, що Україна втратила колективний імунітет і вирвалася в лідери, ставши країною з найнижчим рівнем вакцинації і найвищим рівнем захворюваності на кір (за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до липня 2018 року частка української кору в європейській склала 56,3%), спалахами поліомієліту, дифтерії та правця

Серед міфів, що вплинули на відсутність вакцинації в Україні стали:

"Змова" фармацевтичних корпорацій з метою наживи. "Світова змова" з метою поневолення світу, перетворюючи людей на інвалідів з допомогою отруєння ртуттю та солями алюмінію. Думка про те, що в Україну привозять неякісні/фальшиві/прострочені індійські вакцини. Ризики ускладнень від щеплень вище, ніж ризик захворіти. Тривале вигодовування материнським молоком захищає дитину від інфекцій. Загартовування дитини, вітаміни і органічні продукти підвищують імунітет природним шляхом і захищають від інфекцій. Відмова від прищеплення дітей через те, що інші діти вакциновані (не є носіями хвороб).

За оперативними даними Центру громадського здоров'я Моз України, за перші 10 місяців 2018 року на кір захворіло 38 108 осіб. З них 14 609 дорослих і 23 499 дітей, а від ускладнень кору померло 15 осіб — четверо дорослих та 11 дітей. Тільки за другий тиждень листопада захворіло ще 1 682 людини.

Раніше ми писали, що ще 800 тисяч доз вакцини проти кору доставлені в Україну.

До цього медики нагадали про перші симптоми захворювання на кір.

Відео: (video.rbc.ua)