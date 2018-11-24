Страна без иммунитета: 7 мифов, заставляющих украинцев отказаться от вакцины

Украинцы продолжают верить во "всемирный заговор", направленный на порабощение людей
Украина возглавляет рейтинг стран с наименьшим индексом вакцинирования населения. По данным ООН уровень иммунитета населения в Украине находится на одном уровне с Сомали, Чадом, Южно-Африканской Республикой, Экваториальной Гвинеей, Сирией, Южным Суданом и Нигерией. "Корреспондент" назвал причины и мифы, которые кардинально изменили эпидемиологическую ситуацию в Украине за последние 20 лет.
В начале 2000-х в Украине около 95% населения было вакцинировано согласно календарю прививок, что обеспечивало коллективный иммунитет, который предотвращает возникновение вспышек заболеваемости и эпидемий, а также обеспечивает защиту оставшимся 5%, которые не получают прививок по медицинским противопоказаниям.
Среди причин, почему Украина сейчас входит в топ-8 стран с самым низким уровнем вакцинирования — антипрививочная мода, "всемирный заговор", коррумпированность медицинской сферы, политические спекуляции, приостановление вакцинации на фоне очередного хайпа вокруг прививок, резкое падение доверия к врачам и отечественной медицине, карманные тендеры на госзакупки препаратов, перебои в поставках и другие факторы.
Отсутствие информирования населения о вакцинации привела к тому, что Украина лишилась коллективного иммунитета и вырвалась в лидеры, став страной с самым низким уровнем вакцинации и самым высоким уровнем заболеваемости корью (по данным Всемирной организации здравоохранения, к июлю 2018 года доля украинской кори в европейской составила 56,3%), вспышками полиомиелита, дифтерии и столбняка.
Среди мифов, повлиявших на отсутствие вакцинации в Украине стали:
По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за первые 10 месяцев 2018 года корью заболело 38 108 человек. Из них 14 609 взрослых и 23 499 детей, а от осложнений после кори умерло 15 человек — четверо взрослых и 11 детей. Только за вторую неделю ноября заболело еще 1 682 человека.
Ранее мы писали, что еще 800 тысяч доз вакцины против кори доставлены в Украину.
До этого медики напомнили о первых симптомах заболевания корью.
Видео: (video.rbc.ua)