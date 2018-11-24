Страна без иммунитета: 7 мифов, заставляющих украинцев отказаться от вакцины

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Украинцы продолжают верить во "всемирный заговор", направленный на порабощение людей

Украина возглавляет рейтинг стран с наименьшим индексом вакцинирования населения. По данным ООН уровень иммунитета населения в Украине находится на одном уровне с Сомали, Чадом, Южно-Африканской Республикой, Экваториальной Гвинеей, Сирией, Южным Суданом и Нигерией. "Корреспондент" назвал причины и мифы, которые кардинально изменили эпидемиологическую ситуацию в Украине за последние 20 лет.

В начале 2000-х в Украине около 95% населения было вакцинировано согласно календарю прививок, что обеспечивало коллективный иммунитет, который предотвращает возникновение вспышек заболеваемости и эпидемий, а также обеспечивает защиту оставшимся 5%, которые не получают прививок по медицинским противопоказаниям.

Среди причин, почему Украина сейчас входит в топ-8 стран с самым низким уровнем вакцинирования — антипрививочная мода, "всемирный заговор", коррумпированность медицинской сферы, политические спекуляции, приостановление вакцинации на фоне очередного хайпа вокруг прививок, резкое падение доверия к врачам и отечественной медицине, карманные тендеры на госзакупки препаратов, перебои в поставках и другие факторы.

Отсутствие информирования населения о вакцинации привела к тому, что Украина лишилась коллективного иммунитета и вырвалась в лидеры, став страной с самым низким уровнем вакцинации и самым высоким уровнем заболеваемости корью (по данным Всемирной организации здравоохранения, к июлю 2018 года доля украинской кори в европейской составила 56,3%), вспышками полиомиелита, дифтерии и столбняка.

Среди мифов, повлиявших на отсутствие вакцинации в Украине стали:

"Заговор" фармацевтических корпораций с целью наживы. "Мировой заговор" с целью порабощения мира, превращая людей в инвалидов с помощью отравления ртутью и солями алюминия. Нам привозят некачественные/фальшивые/просроченные индийские вакцины. Риски осложнений от прививок выше, чем риск заболеть. Продолжительное вскармливание материнским молоком защищает ребенка от инфекций. Закаливание ребенка, витамины и органические продукты повышают иммунитет естественным путем и защищают от инфекций. Отказ от привития детей из-за того, что остальные дети вакцинированы (не являются носителями болезней).

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за первые 10 месяцев 2018 года корью заболело 38 108 человек. Из них 14 609 взрослых и 23 499 детей, а от осложнений после кори умерло 15 человек — четверо взрослых и 11 детей. Только за вторую неделю ноября заболело еще 1 682 человека.

Ранее мы писали, что еще 800 тысяч доз вакцины против кори доставлены в Украину.

До этого медики напомнили о первых симптомах заболевания корью.

Видео: (video.rbc.ua)