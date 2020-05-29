Коли країни відновлять міжнародне авіасполучення: з'явилася інфографіка

У МЗС України розповіли про плани інших країн щодо відновлення регулярного авіасполучення в умовах пандемії та поінформували, де зараз відкриті аеропорти.

Про це йдеться в повідомленні державного підприємства обслуговування повітряного руху України Украерорух на сторінці в Facebook.

Так Білорусь, Велика Британія, Іран, Ірландія, Корея, Мексика, Німеччина, Нідерланди та Чехія (хоча аеропорт в Празі ще не працює) не вводили заборони на міжнародне авіасполучення.

Зазначається, що однією з небагатьох авіакомпаній світу, яка регулярно здійснює комерційні вантажні та пасажирські перевезення в ряд країн Західної Європи, Азії та в Австралії - залишився катарський авіаперевізник Qatar Airways.

Австрія, Румунія, Азербайджан, Словаччина, Греція, Грузія найближчим часом планують запустити міжнародне авіасполучення. Зараз ці країни мають обмеження на перельоти до кінця травня.

Туреччина хоче відновити міжнародні авіаперевезення на початку червня.

У Естонії обмеження діють по 7 червня.

Болгарія, Індонезія, Ісландія, Кіпр, Коста-Рика, Люксембург, Македонія, Португалія, Єгипет, Ізраїль не відкриють аеропорти мінімум до 15 червня.

Куба, Таїланд і Молдова залишаться із закритими повітряними гаванями до кінця червня.

З липня стануть можливими польоти в Домініканську Республіку та Вірменію.

"Деякі країни закривали міжнародне авіасполучення частково, зокрема з певними обмеженнями в'їзду або виїзду іноземців", - йдеться в повідомленні. Це Бельгія, Мальдіви, Норвегія, Японія, США і Хорватія.

Данія закрила авіасполучення з тими країнами, де складна епідситуація.

Іспанія ввела обмеження щодо мети поїздки та категорій осіб. Послаблення заборон там на здійснення подорожей намічається з 22 червня.

Італія визначила перелік аеропортів, які в праві обслуговувати рейси в умовах карантину. Це Болонья, Мілан, Рим і Турин.

У Канаді міжнародні авіарейси здійснюються тільки в 4 аеропорти: у Ванкувері, Калгарі, Монреалі та Торонто.

"Відновлення міжнародних рейсів із Китаєм залежить від планів конкретної авіакомпанії та поточного стану карантинних заходів в країні призначення", - розповіли в Украерорусі.

Фінляндія дозволяє здійснювати обмежену кількість авіарейсів.

У Словенії відкриті для міжнародного сполучення 3 аеропорти: Любляна, Марібор і Порторож.

"Також у багатьох країнах ще немає офіційної інформації щодо дат відновлення міжнародних перельотів", - додали в національному провайдері аеронавігаційного обслуговування.

Коли країни відновлять міжнародне авіасполучення і куди можна літати (Фото: facebook.com/UkSATSE.official)

Раніше ми писали про те, що в Україні відновлять авіаперевезення за новими правилами: із веб-реєстрацією та додатковими перевірками.

Також розповідали про те, що зміниться у сфері авіаперевезень між Україною та країнами ЄС з 15 червня.