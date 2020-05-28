Веб-реєстрація та додаткові перевірки: в Україні відновлять авіаперевезення

Нові правила авіаперевезень (Колаж РБК-Україна)

Генеральний директор "Борисполя" розповів, що зміниться в аеропортах та літаках

В Україні готуються відновити регулярні пасажирські авіаперевезення. За прогнозами уряду, літаки з України почнуть літати з 15 червня. Однак на цей момент ще немає ні приблизного розкладу рейсів, ні офіційного підтвердження того, що українців готові приймати в інших країнах.

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін розповів, що весь цивілізований світ поступово починає відновлювати авіасполучення і готується до початку туристичного сезону. Рябікін опублікував на сайті "Ліга.Бізнес" рекомендації для українських пасажирів і розповів, що зміниться в правилах перельотів після карантину.

Електронні проїзні документи

Міжнародні організації ІАТА та ACI рекомендують з'ясувати можливість оформлення електронних документів під час планування подорожей, а також вивчити можливість збору даних про пасажирів на випадок проведення епідеміологічного розслідування.

Реєстрацію на рейс також бажано робити в електронному (веб або мобільний) варіанті, щоб мінімізувати час, проведений в аеропорту.

Всім аеропортам рекомендовано активно рухатися в напрямку використання безконтактних і біометричних технологій.

Розрахунок часу до вильоту

Раніше можна було прибути до аеропорту за годину-півтори до відльоту з посадковим електронним квитком. Зараз ситуація зміниться, оскільки перевірки будуть тривати набагато довше. У "Бориспіль" рекомендують прибувати за 3 години до вильоту.

Правила в терміналах аеропорту

Для того, щоб мінімізувати контакти, доступ до терміналів на початковому етапі буде обмежений. Пускати будуть тільки пасажирів, деякі категорії супроводжувальних (пасажирів з інвалідністю або супровід дітей), і працівники.

У багатьох аеропортах будуть проводити температурний скринінг. І хоча IATA вважає цей спосіб не найефективнішим, це фактор буде діяти на пасажирів, як стримувальний у разі підозри на наявність інфекції.

Перевіряти температуру будуть максимально швидко і робити це буде професійний медичний персонал. Однак, якщо в якій-небудь країні вирішать цього не робити, то немає потреби зобов'язувати аеропорт проводити скринінг.

Обов'язковою нормою стане соціальна дистанція, через те, що на цей час вона визнана ефективним способом запобігання зараженню повітряно-крапельним шляхом.

Також обов'язковими будуть засоби індивідуального захисту – маски, рукавички. Носити їх доведеться протягом усього польоту, у всіх будівлях аеропортів. Міняти – кожні 2-4 години. Перед поїздкою обов'язково потрібно запастися необхідною кількістю масок.

Прибирання і дезінфекція стануть обов'язковими заходами термінального та інфраструктурного обладнання. Кількість прибирань збільшиться.

Що чекає сферу авіаперевезень в майбутньому

У сфері авіації активно підтримують масове тестування, якщо це буде ефективно. Однак медики вважають, що ефективне тестування зі швидкими результатами на цей момент ще не доступне.

Паспорта здоров'я (імунні паспорти) поки вводити немає сенсу, оскільки не доведено, що перехворіли на COVID-19 мають антитіла і захищені від повторного зараження. Якщо це буде доведено, то в недалекому майбутньому може з'явитися імунний паспорт, який дозволить пасажиру набагато швидше проходити всі процедури в аеропорту.

Багаж і посадка

Щоб мінімізувати контакт при передачі сумок, авіакомпаніям рекомендується активніше стимулювати пасажирів до використання пунктів самостійного здавання багажу, використання стійок drop-off.

На посадку пасажири будуть проходити організовано з обмеженнями контакту з іншими пасажирами. Щоб мінімізувати час, деякі авіакомпанії обмежили можливість брати з собою на борт ручну поклажу.

Всі формальності по прикордонному і митному контролю авіакомпаніям рекомендують перевести в електронний формат – декларації, візи по прибуттю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стюардеса відверто розповіла, чому не варто пити каву в літаку.

А також розповідали про те, що зміниться у сфері авіаперевезень між Україною та країнами ЄС з 15 червня.

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Автор: Анна Шиканова