Веб-регистрация и дополнительные проверки: в Украине возобновят авиаперевозки

Новые правила авиаперевозок (Коллаж РБК-Украина)

Генеральный директор "Борисполя" рассказал, что изменится в аэропортах и самолетах

В Украине готовятся возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки. По прогнозам правительства, самолеты из Украины начнут летать с 15 июня. Однако на данный момент еще нет ни приблизительного расписания рейсов, ни официального подтверждения того, что украинцев готовы принимать в других странах.

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин рассказал, что весь цивилизованный мир постепенно начинает восстанавливать авиасообщение и готовится к началу туристического сезона. Рябикин опубликовал на сайте "Лига.Бизнес" рекомендации для украинских пассажиров и рассказал, что изменится в правилах перелетов после карантина.

Электронные проездные документы

Международные организации IATA и ACI рекомендуют выяснить возможность оформления электронных документов во время планирования путешествий, а также изучить возможность сбора данных о пассажирах на случай проведения эпидемиологического расследования.

Регистрацию на рейс также желательно делать в электронном (веб или мобильная) варианте, чтобы минимизировать время, проведенное в аэропорту.

Всем аэропортам рекомендовано активно двигаться в направлении использования бесконтактных и биометрических технологий.

Расчет времени до вылета

Раньше можно было прибыть в аэропорт за час-полтора до отлета с посадочным электронным билетом. Сейчас ситуация изменится, так как проверки будут длиться намного дольше. В "Борисполе" рекомендуют прибывать за 3 часа до вылета.

Правила в терминалах аэропорта

Для того, чтобы минимизировать контакты, доступ к терминалам на начальном этапе будет ограничен. Пускать будут только пассажиров, некоторые категории сопровождающих (пассажиров с инвалидностью или сопровождение детей), и работники.

Во многих аэропортах будут проводить температурный скрининг. И хотя IATA считает этот способ не самым эффективным, это фактор будет действовать на пассажиров, как сдерживающий в случае подозрения на наличии инфекции.

Проверять температуру будут максимально быстро и делать это будет профессиональный медицинский персонал. Однако, если в какой-либо стране решат этого не делать, то нет необходимости обязывать аэропорт проводить скрининг.

Обязательной нормой станет социальная дистанция, так как на данный момент она признана эффективным способом предотвращения заражения воздушно-капельным путем.

Также обязательными будут средства индивидуальной защиты – маски, перчатки. Носить их придется в течении всего полета, во всех зданиях аэропортов. Менять – каждые 2-4 часа. Перед поездкой нужно обязательно запастись необходимым количеством масок.

Уборки и дезинфекция станут также обязательными мероприятиями терминального и инфраструктурного оборудования. Количество уборок увеличится.

Что ждет сферу авиаперевозок в будущем

В сфере авиации активно поддерживают массовое тестирование, если это будет эффективно. Однако медики считают, что эффективное тестирование с быстрыми результатами на данный момент еще не доступно.

Паспорта здоровья (иммунные паспорта) пока вводить нет смысла, так как не доказано, что переболевшие COVID-19 имеют антитела и защищены от повторного заражения. Если это будет доказано, то в недалеком будущем может появиться иммунный паспорт, который позволит пассажиру намного быстрее проходить все процедуры в аэропорту.

Багаж и посадка

Чтобы минимизировать контакт при передаче сумок, авиакомпаниям рекомендуется активнее стимулировать пассажиров к использованию пунктов самостоятельной сдачи багажа, использованию стоек drop-off.

На посадку пассажиры будут проходить организовано с ограничениями контакта с другими пассажирами. Чтобы минимизировать время, некоторые авиакомпании ограничили возможность брать с собой на борт ручную кладь.

Все формальности по пограничному и таможенному контролю авиакомпаниям рекомендуют перевести в электронный формат – декларации, визы по прибытию.

Напомним, ранее мы писали о том, что стюардесса откровенно рассказала, почему не стоит пить кофе в самолете.

А также рассказывали о том, что изменится в сфере авиаперевозок между Украиной и странами ЕС с 15 июня.

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Автор: Анна Шиканова