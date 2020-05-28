Стюардеса откровенно рассказала, почему не стоит пить кофе в самолете

Бортпроводница рассказала, почему не нужно заказывать кофе в самолете
Кофе в самолете любят заказывать очень многие из нас. При этом мало кто догадывается, что это может быть опасно для здоровья. Все дело в том, что члены экипажа используют для приготовления кофе и большинства других напитков водопроводную воду.
Исследования показали, что в большинстве случаев в такой воде находится кишечная палочка или другие опасные бактерии. Также не ясно как часто на самолетах очищаются резервуары для транспортировки и кипячения воды.
Стюардесса советует пассажирам заранее запасаться напитками на время перелета или заказывать на борту только бутилированную воду. Об этом она рассказала изданию Express.
Стоит отметить, что в Евросоюзе разработали новые правила для авиакомпаний и пассажиров. В Украине авиаперевозки планируют возобновить 15 июня. В ЕС регулярные рейсы тоже будут запущены, но это не означает, что они будут работать в обычном режиме.
Европейское агентство разработало новую процедуру высадки и посадки пассажиров, соблюдение социальной дистанции. На пассажирах также должны будут быть надеты сертифицированные маски.
Заходить в терминалы аэропортов смогут только пассажиры, экипаж и сотрудники. Сопровождать пассажиров позволят только в особых случаях, например, для сопровождения несовершеннолетнего или пассажира с инвалидностью.
Напомним, эксперты рассказали, что будет с туризмом в Украине и куда украинцы поедут в отпуск.
Ранее авиаэксперт рассказал, какие туристические направления в Европейском Союзе (и не только) летом будут доступны для украинцев.
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Автор: Роман Мирончук