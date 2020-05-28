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Стюардеса відверто розповіла, чому не варто пити каву у літаку

STYLERЖиття    28.05.2020 - 07:03
Стюардеса відверто розповіла, чому не варто пити каву у літаку
Літак (фото: pixabay.com)

Бортпровідниця розповіла, чому не потрібно замовляти каву у літаку

Каву в літаку люблять замовляти дуже багато хто з нас. При цьому мало хто здогадується, що це може бути небезпечно для здоров'я. Річ у тому, що члени екіпажу використовують для приготування кави та більшості інших напоїв водопровідну воду.

Дослідження показали, що в більшості випадків у такій воді знаходиться кишкова паличка або інші небезпечні бактерії. Також не ясно як часто на літаках очищаються резервуари для транспортування і кип'ятіння води.

Стюардеса радить пасажирам заздалегідь запасатися напоями на час перельоту або замовляти на борту тільки воду в пляшках. Про це вона розповіла виданню Express.

Варто зазначити, що в Євросоюзі розробили нові правила для авіакомпаній і пасажирів. В Україні авіаперевезення планують відновити 15 червня. В ЄС регулярні рейси теж будуть запущені, але це не означає, що вони будуть працювати у звичайному режимі.

Європейське агентство розробило нову процедуру висадки та посадки пасажирів, дотримання соціальної дистанції. На пасажирів також повинні бути надіті сертифіковані маски.

Заходити в термінали аеропортів зможуть лише пасажири, екіпаж і співробітники. Супроводжувати пасажирів дозволять тільки в особливих випадках, наприклад, для супроводу неповнолітнього або пасажира з інвалідністю.

Нагадаємо, експерти розповіли, що буде з туризмом в Україні і куди українці поїдуть у відпустку.

Раніше авіаексперт розповів, які туристичні напрямки в Європейському Союзі (і не тільки) влітку будуть доступні для українців.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України кофеЛітак
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