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У страшній ДТП в Одесі загинула родичка Сильвестра Сталлоне

STYLERЖиття    25.03.2019 - 16:05
У страшній ДТП в Одесі загинула родичка Сильвестра Сталлоне
ДТП в Одесі - загибла виявилася родичкою Сталлоне (колаж РБК-Україна)

ДТП в Одесі стала результатом нічних перегонів одеських мажорів

В ДТП в Одесі, яка сталася в ніч на неділю, 24 березня, загинуло дві людини. Одна з жертв, Вікторія Кравченко, виявилася родичкою голлівудської суперзірки Сильвестра Сталлоне.

Нагадаємо, 22-річний Шаміль Гаджиєв, син підприємця Газанфара Гаджиєва, господаря нічного клубу Bono в курортній Аркадії, і брат чемпіона світу з боксу Раміля Гаджиєва помер у реанімації. А 33-річна Вікторія, донька відомого бізнесмена Валерія Кравченка, загинула на місці аварії.

Валерій Кравченко, власник клініки пластичної хірургії "Доктор Моцарт", а раніше і готелю "Моцарт", розташованого в самому серці Одеси, є племінником Жаклін Сталлоне, матері голлівудського актора.

У страшній ДТП в Одесі загинула родичка Сильвестра Сталлоне

ДТП в Одесі - загибла виявилася родичкою Сталлоне (Вікторія з батьком Валерієм Кравченком, фото: соцмережі)

У 2003 році "Факти" публікували ексклюзивне інтерв'ю з Жаклін Сталлоне, матір'ю Сильвестра, яка відвідала Одесу:

"Я - племінник Жаклін Сталлоне за одним з родинних відгалужень, яке вона зуміла відстежити. З тих пір, як знайшли один одного, ми підтримуємо стосунки. Радий, що вона приїхала в гості, - розповів Валерій Кравченко в той час, поки мадам за обідом насолоджувалася улюбленими нею бутербродами з чорною ікрою, запиваючи їх колекційним червоним вином".

У страшній ДТП в Одесі загинула родичка Сильвестра Сталлоне

96-річна Жаклін Сталлоне (фото: соцмережі)

У загиблої Вікторії Кравченко залишилося двоє маленьких дітей.

За словами очевидців, трагедія стала результатом перегонів, яку влаштував Гаджиєв з водієм Porshe. За деякими даними, Porshe керував також син відомого підприємця.

У страшній ДТП в Одесі загинула родичка Сильвестра Сталлоне

22-річний Шаміль Гаджиєв (фото: соцмережі)

Нагадаємо, що аварія сталася в центрі міста біля "Політеху". BMW X6 зіткнувся з припаркованим Hyundai Sonata після чого врізався в електроопору. Від страшного удару авто розірвало навпіл, а його передня частина загорілася. Уламки автомобіля розкидало на десятки метрів.

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