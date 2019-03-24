Нічні гонки одеських мажорів: всі деталі ДТП з вибухом іномарки

ДТП в Одесі - подробиці смертельної аварії з мажорами (колаж РБК-Україна)

У ДТП в Одесі померли діти крупних одеських підприємців

В ДТП в Одесі, яке сталося в ніч на 24 березня, померли діти великих місцевих підприємців. Аварія сталася біля "Політеху" в результаті зіткнення автомобіля BMW X6 з припаркованим Hyundai Sonata. В результаті події загинули хлопець і дівчина.

Так, за кермом BMW X6, який розірвало навпіл, перебував 22-річний Шаміль Гаджієв, син підприємця Газанфара Гаджиєва і брат чемпіона світу з боксу Раміля Гаджиєва. Перехожі хотіли допомогти 22-річному водію до приїзду швидкої, вони віднесли його подалі від вогню і намагалися врятувати. Однак хлопець помер в реанімації, так і не прийшовши до тями.

Шаміль Гаджиєв (фото: sociumin.com)

Друга загибла – 33-річна Вікторія Кравченко, дочка Валерія Кравченка, власника клініки "Моцарт". Дівчина загинула на місці. Її тіло лежало дуже близько від вогню і медики "швидкої" не могли його забрати, поки пожежники не загасили вогонь.

Валерія Кравченка з Одеси (фото: sociumin.com)

За даними очевидців, аварія стала результатом нічних гонок, які влаштували молоді люди.

У прес-службі поліції Одеської області розповіли подробиці нічного ДТП біля Політехнічного університету, де розірвало навпіл BMW Х6. Виявилося, що перш ніж врізатися в стовп, водій позашляховика не впорався з керуванням, коли рухався у бік проспекту Шевченка і зіткнувся з припаркованим автомобілем Hyundai Sonata. Від сильного удару авто відкинуло на стовп, де його розірвало навпіл і воно загорілося.

Уламки машини розкидало на кілька десятків метрів навколо. На місце виїжджали рятувальники, які загасили загоряння машини. Обставини з'ясовуються.

У ДТП в Одесі померли діти одеських підприємців (відео: youtube.com)

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