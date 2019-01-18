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Стрілянина в інформагентстві в Херсоні: з'явилися фото і відео

STYLERЖиття    18.01.2019 - 18:57

Відео: YouTube/Херсон Daily

Сьогодні, 18 січня, в Херсоні в інформаційному агентстві "Новий день" сталася стрілянина. Також у приміщенні розпилили сльозогінний газ. Місцеве видання опублікувало фотографії з місця події.

Під час прес-конференції двоє людей увірвалися в приміщення і почали розпилювати сльозогінний газ. Крім того, газ розпилював і голова обласної організації Соціалістичної партії Кирило Стремоусов.

Відео: facebook.com/www.pik.ua

Невідомий чоловік здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета у вікно над дверима.

Варто зазначити, що в результаті застосування газу опік очей отримала журналістка "Нового дня" Олена Ничупуренко.

 

Фото: khersondaily.com

У поліції розповіли, що обидві сторони конфлікту знаходяться у відділенні. Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві невідомі люди намагалася блокувати роботу одного з підрозділів Національної поліції України. Поліція затримала 10 активістів.

Раніше повідомлялося про те, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про штурмі адміністративної будівлі НМУ ім. А. А. Богомольця. Таким чином колишній ректор Катерина Амосова намагалася потрапити в університет.

Поліція кваліфікувала стрілянину у Херсоні як хуліганство У Херсоні під час прес-конференції сталася стрілянина
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