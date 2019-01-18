Стрельба в информагентстве в Херсоне: появились фото и видео

Видео: YouTube/Херсон Daily

Сегодня, 18 января, в Херсоне в информационном агентстве "Новый день" произошла стрельба. Также в помещении распылили слезоточивый газ. Местное издание опубликовало фотографии с места происшествия.

Во время пресс-конференции двое людей ворвались в помещение и начали распылять слезоточивый газ. Кроме того, газ распылял и председатель областной организации Социалистической партии Кирилл Стремоусов.

Видео: facebook.com/www.pik.ua

Неизвестный мужчина осуществил несколько выстрелов из травматического пистолета в окно над дверью.

Стоит отметить, что в результате применения газа ожог глаз получила журналистка "Нового дня" Елена Ничупуренко.

Фото: khersondaily.com

В полиции рассказали, что обе стороны конфликта находятся в отделении. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, что недавно в Киеве неизвестные люди пыталась блокировать работу одного из подразделений Национальной полиции Украины. Полиция задержала 10 активистов.

Ранее сообщалось о том, что в Министерстве здравоохранения заявили о штурме административного здания НМУ им. А.А. Богомольца. Таким образом бывший ректор Екатерина Амосова пыталась попасть в университет.