Стрілянина в центрі Києва: жертвою виявився балканець з наркокартеля

Стрілянина в центрі Києва (колаж: РБК-Україна)

У центрі Києва кілери сім разів вистрілили в 37-річного чоловіка

У Києві ввечері 26 червня було скоєно замах на чоловіка. Потерпілого госпіталізували у вкрай важкому стані, з семи куль п'ять потрапили йому в груди. Нещодавно з'ясувалися подробиці події та особа жертви замаху.

Повідомлення про стрілянину на вулиці Драгомирова у Печерському районі надійшло на лінію 102 о 18:20. Правоохоронці оголосили план "Сирена", щоб розшукати двох кілерів. Нападники втекли попередньо підпаливши автомобіль "Smart", використовуючи горючу рідину. Відомо, що один зі зловмисників з необережності отримав опіки. Відео з кілерами і спробою спалити авто з'явилося в мережі.

Як повідомляє Deтектив.info жертвою замаху став 37-річний громадянин Чорногорії Пітер Радуй Зінце, пов'язаний з балканським наркокартелем. Іноземець живе в ЖК "Новопечерські Липки", на території якого і напали на нього.

Пітер Радуй Зінце (фото: facebook.com/detectlve.info)

Відомо, що кілери стріляли з пістолета "Форт" і пістолета-кулемета "Скорпіон". За інформацією деяких ЗМІ, кілерів вдалося затримати, але офіційно це поки що не підтверджено. Крім того, справу було передано з Печерського відділення поліції Києва через особу жертви нападу.

"Справу взяли до себе працівники Департаменту стратегічних розслідувань через особу потерпілого, який має певне відношення до одного з наркокартелів Чорногорії. Ймовірно, що ДСРівці його "супроводжували" по одній з кримінальних справ, пов'язаних з контрабандою наркотиків", - розповів співрозмовник видання.

Раніше повідомлялося, що у Києві обстріляли з автомата ринок.

Також ми писали, що у Києві автомобіль влетів у зупинку, де були люди.

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Автор: Світлана Дудукало