ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Будівельники, електрики чи кухарі: кому в Україні зараз більше платять

Новость на русском →
Субота 16 липня 2022 09:00
Будівельники, електрики чи кухарі: кому в Україні зараз більше платять Колаж РБК-Україна: Кому в Україні серед робітничих професій гарно платять
Автор: Світлана Мащенко

В Україні попри війну розвивається ринок праці, вакансій стає більше, українці здобувають новий досвід і можуть працевлаштуватися, маючи певні професійні навички.

Кому серед робітничих професій, так званих "блакитних комірців", наразі платять найбільше - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Електрики

Як розповіли нам на OLX Робота, в середньому такі спеціалісти могли розраховувати (станом на червень) на зарплату у 18 500 грн.

Кількість вакансій - понад 500, а зарплата за перший місяць літа в середньому зросла на 1700 грн.

Будівельники, електрики чи кухарі: кому в Україні зараз більше платять

Електрики мають попит (фото: freepik)

Кухарі

В середньому такі спеціалісти у червні могли розраховувати на зарплату у 11 000 грн та обрати роботу серед майже 1 000 вакансій на OLX.

Будівельники, електрики чи кухарі: кому в Україні зараз більше платять

Серед кухарів багато вакансій, але зарплата невисока (фото: pixabay)

Столяри

В середньому спеціалісти такого класу можуть розраховувати на зарплату у 15 000 грн.

Збирачі меблів

Такі спеціалісти можуть розраховувати на зарплату у 15 500 грн. Важливо відмітити, що з початку червня оплата зменшилась на 500 грн.

Будівельники, електрики чи кухарі: кому в Україні зараз більше платять

За збірку меблів стали платити менше (фото: freepik)

Будівельники та каменярі/муляри

Серед пропозицій достатньо високі заробітні плати зараз пропонують будівельникам та каменярам/мулярам - по 20 000 грн на місяць.

Будівельники, електрики чи кухарі: кому в Україні зараз більше платять

Будівельникам пропонують доволі високу зарплату (фото: freepik)

Раніше ми писали, як змінилися умови роботи під час війни.

Також повідомлялося, як заробляти до тисячі доларів, не маючи вищої освіти.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя