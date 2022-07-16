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Строители, электрики или повара: кому в Украине сейчас больше платят

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 09:00
Строители, электрики или повара: кому в Украине сейчас больше платят Коллаж РБК-Украина: Кому в Украине среди рабочих профессий хорошо платят
Автор: Светлана Мащенко

В Украине несмотря на войну развивается рынок труда, вакансий становится больше, украинцы приобретают новый опыт и могут трудоустроиться, имея определенные профессиональные навыки.

Кому среди рабочих профессий, так называемых "голубых воротничков", сейчас платят больше всего - читайте ниже в нашем материале Styler.

Электрики

Как рассказали нам на OLX Работа, в среднем такие специалисты могли рассчитывать (по состоянию на июнь) на зарплату в 18 500 грн.

Количество вакансий - более 500, а зарплата за первый месяц лета в среднем выросла на 1700 грн.

Строители, электрики или повара: кому в Украине сейчас больше платят

Электрики пользуются спросом (фото: freepik)

Повара

В среднем такие специалисты в июне могли рассчитывать на зарплату в 11 000 грн и выбрать работу среди почти 1 000 вакансий на OLX.

Строители, электрики или повара: кому в Украине сейчас больше платят

Среди поваров много вакансий, но зарплата невысокая (фото: pixabay)

Столяры

В среднем специалисты такого класса могут рассчитывать на зарплату в 15 000 грн.

Сборщики мебели

Такие специалисты могут рассчитывать на зарплату в 15 500 грн. Важно отметить, что с начала июня оплата уменьшилась на 500 грн.

Строители, электрики или повара: кому в Украине сейчас больше платят

За сборку мебели стали платить меньше (фото: freepik)

Строители и каменщики

Среди предложений достаточно высокие заработные платы предлагают строителям и каменщикам - по 20 000 грн в месяц.

Строители, электрики или повара: кому в Украине сейчас больше платят

Строителям предлагают довольно высокую зарплату (фото: freepik)

Ранее мы писали, как изменились условия работы во время войны.

Также сообщалось, как зарабатывать до тысячи долларов не имея высшего образования.

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