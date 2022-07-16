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Будівельники, електрики чи кухарі: кому в Україні зараз більше платять

Колаж РБК-Україна: Кому в Україні серед робітничих професій гарно платять
Автор: Світлана Мащенко

В Україні попри війну розвивається ринок праці, вакансій стає більше, українці здобувають новий досвід і можуть працевлаштуватися, маючи певні професійні навички.

Кому серед робітничих професій, так званих "блакитних комірців", наразі платять найбільше - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Електрики

Як розповіли нам на OLX Робота, в середньому такі спеціалісти могли розраховувати (станом на червень) на зарплату у 18 500 грн.

Кількість вакансій - понад 500, а зарплата за перший місяць літа в середньому зросла на 1700 грн.

Електрики мають попит (фото: freepik)

Кухарі

В середньому такі спеціалісти у червні могли розраховувати на зарплату у 11 000 грн та обрати роботу серед майже 1 000 вакансій на OLX.

Серед кухарів багато вакансій, але зарплата невисока (фото: pixabay)

Столяри

В середньому спеціалісти такого класу можуть розраховувати на зарплату у 15 000 грн.

Збирачі меблів

Такі спеціалісти можуть розраховувати на зарплату у 15 500 грн. Важливо відмітити, що з початку червня оплата зменшилась на 500 грн.

За збірку меблів стали платити менше (фото: freepik)

Будівельники та каменярі/муляри

Серед пропозицій достатньо високі заробітні плати зараз пропонують будівельникам та каменярам/мулярам - по 20 000 грн на місяць.

Будівельникам пропонують доволі високу зарплату (фото: freepik)

Раніше ми писали, як змінилися умови роботи під час війни.

Також повідомлялося, як заробляти до тисячі доларів, не маючи вищої освіти.

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