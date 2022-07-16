Будівельники, електрики чи кухарі: кому в Україні зараз більше платять

Електрики

Як розповіли нам на OLX Робота, в середньому такі спеціалісти могли розраховувати (станом на червень) на зарплату у 18 500 грн.

Кількість вакансій - понад 500, а зарплата за перший місяць літа в середньому зросла на 1700 грн.

Електрики мають попит (фото: freepik)

Кухарі

В середньому такі спеціалісти у червні могли розраховувати на зарплату у 11 000 грн та обрати роботу серед майже 1 000 вакансій на OLX.

Серед кухарів багато вакансій, але зарплата невисока (фото: pixabay)

Столяри

В середньому спеціалісти такого класу можуть розраховувати на зарплату у 15 000 грн.

Збирачі меблів

Такі спеціалісти можуть розраховувати на зарплату у 15 500 грн. Важливо відмітити, що з початку червня оплата зменшилась на 500 грн.

За збірку меблів стали платити менше (фото: freepik)

Будівельники та каменярі/муляри

Серед пропозицій достатньо високі заробітні плати зараз пропонують будівельникам та каменярам/мулярам - по 20 000 грн на місяць.

Будівельникам пропонують доволі високу зарплату (фото: freepik)