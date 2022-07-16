Строители, электрики или повара: кому в Украине сейчас больше платят

В Украине несмотря на войну развивается рынок труда, вакансий становится больше, украинцы приобретают новый опыт и могут трудоустроиться, имея определенные профессиональные навыки.
Кому среди рабочих профессий, так называемых "голубых воротничков", сейчас платят больше всего - читайте ниже в нашем материале Styler.
Как рассказали нам на OLX Работа, в среднем такие специалисты могли рассчитывать (по состоянию на июнь) на зарплату в 18 500 грн.
Количество вакансий - более 500, а зарплата за первый месяц лета в среднем выросла на 1700 грн.
Электрики пользуются спросом (фото: freepik)
В среднем такие специалисты в июне могли рассчитывать на зарплату в 11 000 грн и выбрать работу среди почти 1 000 вакансий на OLX.
Среди поваров много вакансий, но зарплата невысокая (фото: pixabay)
В среднем специалисты такого класса могут рассчитывать на зарплату в 15 000 грн.
Такие специалисты могут рассчитывать на зарплату в 15 500 грн. Важно отметить, что с начала июня оплата уменьшилась на 500 грн.
За сборку мебели стали платить меньше (фото: freepik)
Среди предложений достаточно высокие заработные платы предлагают строителям и каменщикам - по 20 000 грн в месяц.
Строителям предлагают довольно высокую зарплату (фото: freepik)
Ранее мы писали, как изменились условия работы во время войны.
Также сообщалось, как зарабатывать до тысячи долларов не имея высшего образования.