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Для стрункості і здоров'я: що обов'язково має бути в раціоні після 40 років

Автор: Марина Настевич

Правильне харчування важливо в будь-якому віці для того, щоб організм міг нормально функціонувати і володів імунітетом проти різних запалень і вірусів. Однак після 40 років питання здорового харчування стає ще більш актуальним, адже завдяки цьому жінка може зберегти молодість, стрункість і здоров'я.

Нутриціолог Катя Медушкіна розповіла в Instagram, які продукти потрібно обов'язково включити в раціон, якщо вам вже за 40.

БІЛКИ

Я віддаю перевагу тваринним білкам - м'ясо, птиця, риба, морепродукти, молочні продукти. І вам рекомендую робити також.

Рослинні білки (бобові, соя, горіхи) гірше засвоюються і багаті інгібіторами – це речовини, які уповільнюють роботу травних ферментів і ускладнюють травний процес.

ЖИРИ

Жири - будівельний матеріал для жіночих статевих гормонів. Присутність в харчуванні омега-3 поліненасичених жирних кислот обов'язкова.

Їх джерела: жирні сорти риби (тунець, скумбрія, оселедець), лляні і конопляні насіння, печінка тріски, оливкова олія і волоські горіхи. Я кілька разів на тиждень їм на вечерю рибу і завжди заправляю овочеві салати чайною ложкою олії.



Риба заповнить недолік жирів (фото: freepik.com)

КЛІТКОВИНА І ВУГЛЕВОДИ

Включай в раціон більше продуктів, що містять клітковину і складні вуглеводи. Це крупи, хліб з ц/з і житнього борошна, макарони твердих сортів пшениці, зелень і овочі.

Клітковина, як волоть, вичищає все зайве з кишечника, допомагає йому скорочуватися, покращуючи метаболізм. А складні вуглеводи - це джерело енергії. Мої фаворити з цієї групи - всі зернові каші, особливо гречка.

КАЛЬЦІЙ

Через зниження естрогену з віком збільшується ризик втрати кальцію, знижується мінеральна щільність кістки. Щоб заповнити дефіцит, включай в раціон сири твердих сортів, кефір, сир, насіння кунжуту, білокачанну капусту.

ЗАЛІЗО

Уповільнення метаболізму призводить до підвищення в'язкості крові, що загрожує тромбозом. Уникнути цього допоможе достатній рівень заліза. Його джерела - пісне червоне м'ясо, гречана каша, печінка, гранати, яблука, горіхи.

І не забувайте, що залізо не засвоюється без вітаміну С, яким багаті шипшина, обліпиха, солодкий болгарський перець, капуста брокколі, квашена капуста.



Ці продукти потрібно додати в раціон після 40 Років (фото: freepik.com)

СОЯ

Незамінний продукт для жінок в менопаузі. Це джерело ізофлавонів-фітоестрогенів, структура яких подібна естрогенів людини. Такі продукти, як сир тофу, соєве молоко і соєвий соус, допоможуть полегшити припливи і нічне потовиділення, а також знизити рівень холестерину.

Нагадаємо, що раніше лікар-натуропат Юлія Альошина навчила готувати супер настоянку за рецептом тибетських цілителів.

Ми також повідомляли, що вчені назвали хліб, який допомагає зменшити жир на животі.

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