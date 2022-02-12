Для стрункості і здоров'я: що обов'язково має бути в раціоні після 40 років

БІЛКИ



Я віддаю перевагу тваринним білкам - м'ясо, птиця, риба, морепродукти, молочні продукти. І вам рекомендую робити також.



Рослинні білки (бобові, соя, горіхи) гірше засвоюються і багаті інгібіторами – це речовини, які уповільнюють роботу травних ферментів і ускладнюють травний процес.



ЖИРИ



Жири - будівельний матеріал для жіночих статевих гормонів. Присутність в харчуванні омега-3 поліненасичених жирних кислот обов'язкова.



Їх джерела: жирні сорти риби (тунець, скумбрія, оселедець), лляні і конопляні насіння, печінка тріски, оливкова олія і волоські горіхи. Я кілька разів на тиждень їм на вечерю рибу і завжди заправляю овочеві салати чайною ложкою олії.





Риба заповнить недолік жирів (фото: freepik.com)

КЛІТКОВИНА І ВУГЛЕВОДИ



Включай в раціон більше продуктів, що містять клітковину і складні вуглеводи. Це крупи, хліб з ц/з і житнього борошна, макарони твердих сортів пшениці, зелень і овочі.



Клітковина, як волоть, вичищає все зайве з кишечника, допомагає йому скорочуватися, покращуючи метаболізм. А складні вуглеводи - це джерело енергії. Мої фаворити з цієї групи - всі зернові каші, особливо гречка.



КАЛЬЦІЙ



Через зниження естрогену з віком збільшується ризик втрати кальцію, знижується мінеральна щільність кістки. Щоб заповнити дефіцит, включай в раціон сири твердих сортів, кефір, сир, насіння кунжуту, білокачанну капусту.



ЗАЛІЗО



Уповільнення метаболізму призводить до підвищення в'язкості крові, що загрожує тромбозом. Уникнути цього допоможе достатній рівень заліза. Його джерела - пісне червоне м'ясо, гречана каша, печінка, гранати, яблука, горіхи.



І не забувайте, що залізо не засвоюється без вітаміну С, яким багаті шипшина, обліпиха, солодкий болгарський перець, капуста брокколі, квашена капуста.





Ці продукти потрібно додати в раціон після 40 Років (фото: freepik.com)

СОЯ



Незамінний продукт для жінок в менопаузі. Це джерело ізофлавонів-фітоестрогенів, структура яких подібна естрогенів людини. Такі продукти, як сир тофу, соєве молоко і соєвий соус, допоможуть полегшити припливи і нічне потовиділення, а також знизити рівень холестерину.