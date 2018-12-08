"Сором і ганьба": Бориспільський експрес знову зламався

Бориспільський експрес (фото: facebook.com.Ukrzaliznytsia)

У мережі повідомили про чергову поломку експреса на Бориспіль

Бориспільський експрес, який був запущений 30 листопада, знову заглох на шляху з Києва в аеропорт. Про це у Facebook повідомив житель столиці Олексій Давиденко.

За словами чоловіка, в п'ятницю його знайома поїхала в аеропорт "цим новим супер швидким поїздом-експресом" і запізнилася на годину від заявленого часу.

"Локомотив виконував функцію тягача. Перехожі, пішки обганяли експрес, ржали і фоткались на цьому сумному тлі. Пасажири, які сиділи усередині, проходили онлайн реєстрацію на свої рейси через провідників поїзда. А люди, які читають новини про чергову поломку експреса, вже точно вирішили цим зручним і швидким сервісом не користуватися. Експрес в аеропорт, який не в змозі вчасно приїхати, - це все одно, що раптово вимкнене світло в операційній під час операції. Те, що повинно було стати швидким і зручним, стало повільним і проблемним", - написав Давиденко.

Бориспільський експрес (фото: facebook.com/ukrdav)

"Який сором і ганьба", - резюмував киянин.

Скріншот поста (facebook.com/ukrdav)

У мережі активно коментують поломку експреса.

"Про який робочий експрес з Києва в Борсполь може йти мова, якщо на Центральному вокзалі роками не працює ескалатор", - написав один юзер.

"Дві перші поломки я теж намагався якось пояснити - реально техніка може ламатися. Але коли це стає буденним... Хто захоче ризикувати і не потрапити на літак?" - зазначив інший користувач.

Деякі українці бачать проблему в тому, що "поставили старий списаний рейковий автобус, зробивши косметичний ремонт".

Зазначимо, що це вже третя поломка поїзда за цей місяць.

Так, 1 грудня поїзд вирушив з Києва в 11:01 і повинен був прибути до кінцевої станції у 11:38, але через вимушену зупинку, поїзд прибув у Бориспіль тільки близько 13:00.

Наступного разу експрес зламався на перегоні станції Дарниця-Фармацевтична 4 грудня. Запізнення поїзда склало близько 30 хвилин.

Відео: РБК-Україна