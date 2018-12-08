"Стыд и позор": Бориспольский экспресс снова сломался

Бориспольский экспресс (фото: facebook.com.Ukrzaliznytsia)

В сети сообщили об очередной поломке экспресса на Борисполь

Бориспольский экспресс, который был запущен 30 ноября, снова заглох на пути из Киева в аэропорт. Об этом в Facebook сообщил житель столицы Алексей Давиденко.

По словам мужчины, в пятницу его знакомая поехала в аэропорт "этим новым супер быстрым поездом-экспрессом" и опоздала на час от заявленного времени.

"Приехавший локомотив выполнял функцию тягача. Прохожие, пешком обгоняющие стоящий экспресс, ржали и фоткались на этом грустном фоне. Пассажиры, сидящие внутри, проходили онлайн регистрацию на свои рейсы через проводников поезда. А люди, читающие новости об очередной поломке экспресса, уже точно решили этим удобным и быстрым сервисом не пользоваться. Экспресс в аэропорт, который не в состоянии вовремя приехать, - это все равно, что внезапно выключающийся свет в операционной во время операции. То, что должно было стать быстрым и удобным, стало медленным и проблемным", - написал Давиденко.

Бориспольский экспресс (фото: facebook.com/ukrdav)

"Какой стыд и позор", - резюмировал киевлянин.

Скриншот поста (facebook.com/ukrdav)

В сети активно комментируют поломку экспресса.

"О каком рабочем экспрессе из Киева в Борсполь может идти речь, если на Центральном вокзале годами не работает эскалатор", - написал один юзер.

"Две первые поломки я тоже пытался как-то объяснить - реально техника может ломаться. Но когда это становится обыденным... Кто захочет рисковать и не попасть на самолет?" - отметил другой пользователь.

Некоторые украинцы видят проблему в том, что "поставили старый списанный рельсовый автобус, сделав косметический ремонт".

Отметим, что это уже третья поломка поезда за этот месяц.

Так, 1 декабря поезд отправился из Киева в 11:01 и должен был прибыть к конечной станции в 11:38, но из-за вынужденной остановки, поезд прибыл в Борисполь только около 13:00.

Следующий раз экспресс сломался на перегоне станции Дарница-Фармацевтическая 4 декабря. Опоздание поезда составило около 30 минут.

Видео: РБК-Украина