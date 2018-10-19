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Суд не відпустить: автоюрист дав прогноз по справі Зайцевої

STYLERЖиття    19.10.2018 - 18:55
Фото: Олена Зайцева (Уніан)
Фото: Олена Зайцева (Уніан)

На думку юриста, для Зайцевої зараз обрано найбільш жорстка міра запобіжного заходу

Винуватці жахливого ДТП у Харкові, що сталася рік тому на вул. Сумськiй, в якому тоді загинуло шість осіб, Зайцева і Дронов не зможуть вийти з СІЗО під домашній арешт, такою думкою поділився в інтерв'ю для видання OBOZREVATEL автоюрист Денис Конюшко. Чоловік вважає, що в такому запобіжному заходi судді відмовлять, відштовхуючись від громадських підстав.

"На мою думку, якби не було великої уваги преси до цієї справи - таке могло б статися. Але зараз мова йде не про юридичних аспектах, а саме про суто політичних. Якщо змінять запобіжний захід, то я розумію, що там буде повстання в Харкові", - розповів Денис Конюшко.

Юрист зробив акцент на важливому юридичному аспекті: маються на увазі заходи забезпечення, адже зараз Дронов і Зайцева не засуджені - вони поки в статусі обвинувачених. Виходячи з цього, прокуратура за поданням у відповідні строки може подати клопотання про продовження або про зміну запобіжного заходу.

За словами Конюшко, обраний на даний момент запобіжний захід - це утримання під вартою.

В даному випадку це є найжорсткішим способом забезпечення, і він застосовується лише тоді, коли є підстави припустити, що людина може ховатися або буде впливати на свідків, буде іншим чином заважати слідству як такого.

"Однак у теорії закон дає можливість змінити запобіжний захід", - дав поясннения юрист, але я, як людина, дуже сумніваюся, що суд їх відпустить", - резюмував автоюрист.

Нагадаємо, адвокати повідомили, що у Зайцевої відмовили ноги, у Олени Зайцевої було два нападу. У прокуратурі повідомили, що даних про погіршення стану здоров'я Зайцевої.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зайцевої викликали швидку допомогу прямо в зал суду.

А також ми повідомляли про те, що у справі про смертельне ДТП у Харкові з'явилися нові дані про свідків.

Відео: РБК-Україна

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