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Суд не отпустит: автоюрист дал прогноз по делу Зайцевой

STYLERЖизнь    19.10.2018 - 18:55
Фото: Алена Зайцева (Униан)
Фото: Алена Зайцева (Униан)

По мнению юриста, для Зайцевой сейчас избрана самая жесткая мера пресечения

Виновники ужасного ДТП в Харькове, произошедшее год назад на ул. Сумской, в котором тогда погибло шесть человек, Зайцева и Дронов не смогут выйти из СИЗО под домашний арест, таким мнением поделился в интервью для издания OBOZREVATEL автоюрист Денис Конюшко. Мужчина полагает, что  такой мере пресечения судьи откажут, отталкиваясь от общественных оснований.

"По моему мнению, если бы не было большого внимания прессы к этому делу - такое могло бы произойти. Но сейчас речь идет не о юридических аспектах, а именно о сугубо политических. Если им изменят меру пресечения, то я понимаю, что там будет восстание в Харькове", - рассказал Денис Конюшко.

Юрист сделал акцент на важном юридическом аспекте: имеются ввиду меры обеспечения, ведь сейчас Дронов и Зайцева не осужденные - они пока в статусе обвиняемых. Исходя из этого, прокуратура по представлению в соответствующие сроки может подать ходатайство о продлении или об изменении меры пресечения.

По словам Конюшко, избранная на данный момент мера пресечения - это содержание под стражей.

В данном случае это является самым жестким способом обеспечения, и он применяется лишь тогда, когда есть основания предположить, что человек может скрываться или будет влиять на свидетелей, будет иным образом мешать следствию как таковому.

"Однако в теории закон дает возможность изменить меру пресечения", - дал поясннения юрист, но я, как человек, очень сомневаюсь, что суд их отпустит", - резюмировал автоюрист.

Напомним, адвокаты сообщили, что у Зайцевой отказали ноги, у Алены Зайцевой было два приступа. В прокуратуре сообщили, что данных про ухудшение состояния здоровья Зайцевой.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зайцевой вызвали скорую помощь прямо в зал суда.

А также мы сообщали о том, что в деле о смертельном ДТП в Харькове появились новые данные о свидетелях.

Видео: РБК-Украина

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