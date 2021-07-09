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Суддя "МастерШеф-11" Ярославський поділився рецептом домашнього італійського морозива

Автор: Роман Мирончук

Суддя нового сезону "МастерШеф-11" Володимир Ярославський поділився з українцями рецептом домашнього італійського морозива, або семіфредо.

За словами шеф-кухаря, це досить легкий рецепт натурального морозива, яке довго тримає текстуру в морозильній камері.

Інгредієнти:

(На скляну форму 1,5 л)

  • 7 жовтків
  • 100 г цукру;
  • 20-25 г коньяку
  • 300 г вершків 30-35% жирності;
  • 80 г молочного шоколаду
  • 80 г фісташок для прикраси;
  • також можна взяти свіжі ягоди всередину - приблизно 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Візьміть скляну або металеву миску і додайте в неї цукор, жовтки, коньяк. Перемішайте віночком і поставте на водяну баню на середній вогонь. При цьому необхідно все це інтенсивно помішувати. ⠀
  2. Якщо у вас є термометр, то нагрівайте до 72 градусів, але якщо його немає, то нічого страшного. Можна, щоб температура була менше. При цьому будьте обережні і стежте за тим, щоб не згорнулися жовтки. Доведіть суміш до гарячого стану, щоб вона стала щільною і цукор повністю розчинився. Не забувайте постійно інтенсивно помішувати.
  3. Готову суміш відставте трохи охолонути і накрийте її харчовою плівкою.
  4. Окремо збийте на середніх оборотах охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Щоб вийшов хороший результат, необхідно, щоб вони постояли в холодильнику добу. Це зробить їх стабільними при збиванні.
  5. Після цього акуратно віночком або кондитерської лопаткою змішайте вже кімнатної температури збиті жовтки з холодними вершками. Спробуйте на смак. У цей час, якщо хочете, можете додати ягоди.
  6. Форму для морозива застелите одноразовою плівкою. Перелийте суміш і поставте в морозильну камеру на 6-8 годин. Також можна залишити на ніч.
  7. Після цього дістаньте морозиво з форми, полийте його розтопленим шоколадом і посипте подрібненими фісташками. При цьому експерт радить підсмажити горіхи заздалегідь. Їх можна додавати навіть в середину морозива, як і шоколад.

Нагадаємо, Клопотенко поділився рецептом старовинної української страви - Квашею з волоськими горіхами.

Ми також писали про те, що з 1 вересня почнуть міняти меню в школах. Перехідний період буде тривати до 1 січня 2022 року.

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