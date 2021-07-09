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Судья "МастерШеф-11" Ярославский поделился рецептом домашнего итальянского мороженого

Автор: Роман Мирончук

Судья нового сезона "МастерШеф-11" Владимир Ярославский поделился с украинцами рецептом домашнего итальянского мороженого, или семифредо.

По словам шеф-повара, это достаточно легкий рецепт натурального мороженого, которое долго держит текстуру в морозильной камере.

Ингредиенты:

(На стеклянную форму 1,5 л)

  • 7 желтков
  • 100 г сахара;
  • 20-25 г коньяка
  • 300 г сливок 30-35% жирности;
  • 80 г молочного шоколада
  • 80 г фисташек для украшения;
  • также можно взять свежие ягоды внутрь - примерно 200 г.

Способ приготовления:

  1. Возьмите стеклянную или металлическую миску и добавьте в нее сахар, желтки, коньяк. Перемешайте венчиком и поставьте на водяную баню на средний огонь. При этом необходимо все это интенсивно помешивать. ⠀
  2. Если у вас есть термометр, то нагревайте до 72 градусов, но если его нет, то ничего страшного. Можно, чтобы температура была меньше. При этом будьте осторожны и следите за тем, чтобы не свернулись желтки. Доведите смесь до горячего состояния, чтобы она стала плотной и сахар полностью растворился. Не забывайте постоянно интенсивно помешивать.
  3. Готовую смесь отставьте немного остыть и накройте ее пищевой пленкой.
  4. Отдельно взбейте на средних оборотах охлажденные сливки так, чтобы получилась не очень плотная пена. Чтобы получился хороший результат, необходимо, чтобы они постояли в холодильнике сутки. Это сделает их стабильными при взбивании.
  5. После этого аккуратно венчиком или кондитерской лопаткой смешайте уже комнатной температуры взбитые желтки с холодными сливками. Попробуйте на вкус. В это время, если хотите, можете добавить ягоды.
  6. Форму для мороженого застелите одноразовой пленкой. Перелейте смесь и поставьте в морозильную камеру на 6-8 часов. Также можно оставить на ночь.
  7. После этого достаньте морожено из формы, полейте его растопленным шоколадом и посыпьте измельченными фисташками. При этом эксперт советует поджарить орехи заранее. Их можно добавлять даже в середину мороженого, как и шоколад.

Напомним, Клопотенко поделился рецептом старинного украинского блюда - квашей с грецкими орехами.

Мы также писали о том, что с 1 сентября начнут менять меню в школах. Переходной период будет длиться до 1 января 2022 года.

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