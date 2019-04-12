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Суддя Нацвідбору на Євробачення подався в режисери: його перше відео вразило мережу

STYLERЖиття    12.04.2019 - 20:01
Суддя Нацвідбору на Євробачення подався в режисери: його перше відео вразило мережу
Євген Філатов спродюсував кліп київській групі (скріншот)

Євген Філатов спродюсував відео на пісню "Стріли" групі Grace Granula

Київська команда Grace Granula презентувала відео на пісню "Стріли". Це історія про шлях до примирення. Спочатку пісня була присвячена темі конфлікту, але з часом емоції музикантів змінилися і головна тема композиції теж трансформувалася.

Зйомки кліпу зайняли півроку. Режисером виступив барабанщик команди Василь Бондаренко. У пошуках ідеальної картинки холодні, нордичні кадри, зняті на березі Київського моря, перезнімали не один раз. Частина з них зняв культовий український музикант Євген Філатов (він виступив саундпродюсером першого альбому групи).

Суддя Нацвідбору на Євробачення подався в режисери: його перше відео вразило мережу

Кадр з відео

"Крім музики у мене є хобі - це відеозйомка. Спочатку ми виїхали на Київське море наприкінці осені. Там я відзняв кадри з вокалістом, кілька пейзажних планів, але багато з них так і не увійшли до кліпу. Я не переслідував якихось режисерських амбіцій. Для мене було важливо, щоб хлопці отримали творчий поштовх і продовжили плавання, тому в цьому процесі я взяв на себе роль "продюсера" - запропонував взяти човен і вийти у відкриту воду. Вийшло дуже навіть непогано. І хоча кадри в кліпі різняться між собою, тому що зйомки проходили восени і взимку, мені подобається що у відео присутні дві стихії - вода в замерзлому стані і вода в човні. На мій погляд, у знімальної групи відмінно вийшло підкреслити нордичний холод, властивий пісням Granula Grace", - коментує Філатов.

Granula Grace - Стріли

Користувачі мережі високо осенили відео і трек, спродюсовані Філатовим.

  • Кліп заворожує! Ваша музика і пейзажі відмінно гармоніюють разом!
  • Київське водосховище неймовірно зимне узимку і таке чарівне, як і пісня.﻿
  • Дуже подобається!﻿
  • Хороше відео!﻿

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