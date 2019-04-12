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Судья Нацотбора на Евровидение подался в режиссеры: его первое видео поразило сеть

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 20:01
Судья Нацотбора на Евровидение подался в режиссеры: его первое видео поразило сеть
Евгений Филатов спродюсировал клип киевской группе (скриншот)

Евгений Филатов спродюсировал видео на песню "Стріли" группе Grace Granula

Киевская команда Grace Granula презентовала видео на песню "Стріли". Это история про путь к примирению. Изначально песня была посвящена теме конфликта, но со временем эмоции музыкантов изменились и главная тема композиции тоже трансформировалась. 

Съемки клипа заняли полгода. Режиссером выступил барабанщик команды Василий Бондаренко. В поисках идеальной картинки холодные, нордические кадры, снятые на берегу Киевского моря, переснимали не один раз. Часть из них снял культовый украинский музыкант Евгений Филатов (он выступил и саундпродюсером первого альбома группы).

Судья Нацотбора на Евровидение подался в режиссеры: его первое видео поразило сеть

Кадр из видео

"Помимо музыки у меня есть хобби - это видеосъемка. Изначально мы выехали  на Киевское море в конце осени. Там я отснял кадры с вокалистом, несколько пейзажных планов, но многое из этого так и не вошло в клип. Я не преследовал каких-то режиссерских амбиций. Для меня было важно, чтобы ребята получили творческий толчок и продолжили плавание, поэтому в этом процессе я взял на себя роль "продюсера" - предложил взять лодку и выйти в открытую воду. Получилось очень даже неплохо. И хотя кадры в клипе разнятся между собой, потому что съемки проходили осенью и зимой, мне нравится что в видео присутствуют две стихии - вода в замерзшем состоянии и вода в лодке. На мой взгляд, у съемочной группы отлично вышло подчеркнуть нордический холод, присущий песням Granula Grace", - комментирует Филатов.

Granula Grace - Стріли 

Пользователи сети высоко осенили видео и трек, спродюсированные Филатовым.

  • Клип завораживает! Ваша музыка и пейзажи отлично гармонируют вместе!﻿
  • Київське водосховище неймовірно зимне узимку і таке чарівне, як і пісня.﻿
  • Дуже подобається!﻿
  • Хороше відео!﻿

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