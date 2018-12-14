Суддя показала дулю адвокату: скандал отримав продовження

Колаж РБК-Україна

Адвокат зняв на відео неадекватну поведінку судді під час засідання

У Запорізькій області суддя Лариса Щербань обурилася тим, що під час засідання велася відеозйомка і показала дулю правозахиснику. Про це повідомив адвокат Сергій Галчанський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Сергій Галчанський розмістив на своїй сторінці відео з інцидентом в Запорізькому суді. На кадрах видно, що суддя Щербань веде себе неадекватно під час судового засідання. Вона використовувала нецензурні слова, погрожувала адвокату розбити камеру, показала дулю і вимагали зупинити зйомку.

"Я не хочу, щоб ви мене знімали! Ви мене чуєте, чи ні?! Я виб'ю зараз вашу цю апаратуру!" – кричала суддя.

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Правозахисник зазначив, що він не здійснював нічого протизаконного і процитував кілька пунктів з Конституції України.

Скріншот поста (facebook.com/Сергій Вікторович Галчанский)

Крім того, на інцидент відреагували в Оріхівському суді. Вони опублікували на своїй сторінці в Facebook заяву, в якій засудили поведінку судді Лариси Щербань і назвали її "неприпустимою і неетичною".

Також вони вважають поведінку адвоката Сергія Галчанского неприпустимою і зазначили, що дисциплінарні скарги будуть подані на обох учасників конфлікту.

Скріншот поста (facebook.com/orihivsud)

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