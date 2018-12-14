Судья показала дулю адвокату: скандал получил продолжение

Коллаж РБК-Украина

Адвокат снял на видео неадекватное поведение судьи во время заседания

В Запорожской области судья Лариса Щербань возмутилась тем, что во время заседания велась видеосъемка и показала дулю правозащитнику. Об этом сообщил адвокат Сергей Галчанский на своей странице в социальной сети Facebook.

Сергей Галчанский разместил на своей странице видео с инцидентом в Запорожском суде. На кадрах видно, что судья Щербань ведет себя неадекватно во время судебного заседания. Она использовала нецензурные слова, угрожала адвокату разбить камеру, показала дулю и требовали остановить съемку.

"Я не хочу, чтобы вы меня снимали! Вы меня слышите, или нет?! Я выбью сейчас вашу эту аппаратуру!" – кричала судья.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику! 16+

Правозащитник отметил, что он не совершал ничего противозаконного и процитировал несколько пунктов из Конституции Украины.

Скриншот поста (facebook.com/Сергей Викторович Галчанский)

Кроме того, на инцидент отреагировали в Ореховском суде. Они опубликовали на своей странице в Facebook заявление, в котором осудили поведение судьи Ларисы Щербань и назвали его "недопустимым и неэтичным".

Также они посчитали поведение адвоката Сергея Галчанского недопустимым и отметили, что дисциплинарные жалобы будут поданы на обоих участников конфликта.

Скриншот поста (facebook.com/orihivsud)

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