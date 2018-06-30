У Сумах молоді люди поглумилися над пам'ятником Героям Майдану

Хлопці справляли нужду на пам'ятник

У місті Суми двоє випускників справляли нужду на пам'ятник у сквері Героїв Небесної Сотні, повідомляє пресс-служба Нацполіції в Сумській області.

Проїжджаючі повз поліцейські помітили хуліганів. Як повідомляється, помітивши патруль, вони намагалися втекти.

Фото: прес-служба Нацполіції в Сумській області

Поліцейські наздогнали підлітків. При затриманні один з них намагався викинути мобільний телефон. Як з'ясувалося пізніше, весь "процес" вони знімали на камеру, а позбутися від нього хотіли так як розуміли, що за свої дії доведеться відповідати.

Пізніше співробітники поліції вилучили відеозапис протиправних дій з телефону і додали ого до відкритого кримінального виробництва.

Фото: прес-служба Нацполиции в Сумській області

Дії молодих людей кваліфікували як хуліганство. За такий ценичный вчинок за законодавством хлопцям "світить" обмеження волі строком до 5 років, або позбавлення волі на строк до 4 років. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Фото: прес-служба Нацполиции в Сумській області

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