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В Сумах молодые люди надругались над памятником Героям Майдана

STYLERLIFE        30.06.2018 - 13:36
Фото: пресс-служба Нацполиции в Сумской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Сумской области

Парни справляли нужду на памятник

В городе Сумы двое выпускников справляли нужду на памятник в сквере Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба Нацполиции в Сумской области.

Проезжающие мимо полицейские заметили хулиганов. Как сообщается, заметив патруль, они пытались сбежать.  

Фото: пресс-служба Нацполиции в Сумской области

Полицейские догнали подростков. При задержании один из них пытался выбросить мобильный телефон. Как выяснилось позже, весь "процесс" они снимали на камеру, а избавиться от него хотели так как понимали, что за свои действия им придется отвечать.

Позже сотрудники полиции изъяли видеозапись противоправных действий из телефона и добавили ее к открытому уголовному производству.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Сумской области

Действия молодых людей квалифицировали как хулиганство. За столь ценичный поступок по законодательству парням "светит" ограничение воли сроком до 5 лет, или лишение свободы на срок до 4 лет. Правоохранители обратились в суд с ходатайством о мере пресечения в виде домашнего ареста.


Фото: пресс-служба Нацполиции в Сумской области

Напомним, ранее в Киеве вандалы надругались над памятникам воинам АТО.

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Теги: памятник
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