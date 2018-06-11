У Сумській області через халатність лікаря померла жінка

Медику загрожує кримінальна відповідальність

У Сумській області через халатність лікаря померла 45-річна жінка. Про це повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Відзначається, що лікарю повідомили про підозру в неналежному виконанні обов'язків, в результаті чого померла пацієнтка.

"Роменською місцевою прокуратурою Сумської області в понеділок, 11 червня 2018, повідомлено про підозру лікарю, яка виконує обов'язки завідувача гінекологічного відділення Роменської центральної районної лікарні. Медику інкримінується неналежне виконання своїх професійних обов'язків, що спричинило смерть 45-річної пацієнтки", - повідомив Лисенко.

В ході слідства було встановлено, що 2 січня 2018 року 45-річна місцева жителька зі скаргами на біль звернулася до медиків. Наступного дня завідувач гінекологічним відділенням провів хірургічну маніпуляцію. 5 січня жінку виписали, проте її стан погіршувався і вона знову звернулася за медичною допомогою.

"Лише на наступний день її госпіталізували і прооперували. Стан пацієнтки погіршувався з кожним днем, після чого їй провели чергове оперативне втручання", - розповів Лисенко.

3 лютого, так і не прийшовши до тями після операції, жінка померла.

Згідно з висновком експертів, пацієнтці встановили неточний діагноз, при цьому були протипоказання для призначення хірургічної маніпуляції.

"Після цього пацієнтці призначили невідповідну антибіотикотерапію. Смерть жінки настала в результаті сепсису, інтоксикації", - розповів прес-секретар Генпрокуратури.

"Пацієнтка померла через неналежне виконання медичними працівниками своїх обов'язків. Дії виконуючої обов'язки завідувача гінекологічного відділення кваліфіковані за ч. 1 ст. 140 КК України. Наразі встановлюється ступінь провини інших лікарів. За результатами зібраних доказів, їх діям також буде дана правова оцінка", - зазначається в публікації.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Скріншот поста (facebook.com/lysenko.andrii)

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