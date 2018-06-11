В Сумской области из-за халатности врача умерла женщина

Медику грозит уголовная ответственность

В Сумской области из-за халатности врача умерла 45-летняя женщина. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что врачу сообщили о подозрении в ненадлежащем выполнении обязанностей, в результате чего умерла пациентка.

"Роменской местной прокуратурой Сумской области в понедельник, 11 июня 2018, сообщено о подозрении врачу, исполняющей обязанности заведующего гинекологическим отделением Роменской центральной районной больницы. Медику инкриминируется ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть 45-летней пациентки", - сообщил Лысенко.

В ходе следствия было установлено, что 2 января 2018 года 45-летняя местная жительница с жалобами на боль обратилась к медикам. На следующий день заведующий гинекологическим отделением провел хирургическую манипуляцию. 5 января женщину выписали, однако ее состояние ухудшалось и она снова обратилась за медицинской помощью.

"Лишь на следующий день ее госпитализировали и прооперировали. Состояние пациентки ухудшалось с каждым днем, после чего ей провели очередное оперативное вмешательство", - рассказал Лысенко.

3 февраля, так и не придя в сознание после операции, женщина умерла.

Согласно выводу экспертов, пациентке установили неточный диагноз, при этом были противопоказания для назначения хирургической манипуляции.

"После этого пациентке назначили несоответствующую антибиотикотерапию. Смерть женщины наступила в результате сепсиса, интоксикации", - рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры.

"Пациентка умерла из-за ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих обязанностей. Действия исполняющей обязанности заведующего гинекологическим отделением квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины. Сейчас устанавливается степень вины других врачей. По результатам собранных доказательств, их действиям также будет дана правовая оценка", - отмечается в публикации.

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Скриншот поста (facebook.com/lysenko.andrii)

Напомним, в Генштабе сообщили о массовом отравлении курсантов киевского Военного института.

Что вы не знали об Уляне Супрун (видео: STYLER.rbc.ua)