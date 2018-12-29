Супермісяць 2019: українцям назвали дату появи першого "кривавого" сусіда

Фото: Місяць (pixabay.com/ru/users/Ponciano)

Його побачать жителі північної півкулі Землі

Перший супермісяць в 2019 році можна буде спостерігати після новорічних свят, а побачити його зможуть жителі північної півкулі Землі. Про це повідомляє "Обозреватель".

Так, фарбування Місяця в "кривавий" колір буде спостерігатися в ніч з 20 на 21 січня. Рідкісне астрономічне явище додасть їй ефект місячного затемнення.

Більш того, в 2019 році очікується не просте місячне затемнення: супутник Землі опиниться в перигеї, що означає, що Місяць пройде максимально близько по своїй орбіті до планети. Це стане причиною того, що вона буде здаватися набагато ближче, ніж зазвичай.

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