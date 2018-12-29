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Супермісяць 2019: українцям назвали дату появи першого "кривавого" сусіда

STYLERЖиття    29.12.2018 - 09:55
Супермісяць 2019: українцям назвали дату появи першого "кривавого" сусіда
Фото: Місяць (pixabay.com/ru/users/Ponciano)

Його побачать жителі північної півкулі Землі

Перший супермісяць в 2019 році можна буде спостерігати після новорічних свят, а побачити його зможуть жителі північної півкулі Землі. Про це повідомляє "Обозреватель".

Так, фарбування Місяця в "кривавий" колір буде спостерігатися в ніч з 20 на 21 січня. Рідкісне астрономічне явище додасть їй ефект місячного затемнення.

Більш того, в 2019 році очікується не просте місячне затемнення: супутник Землі опиниться в перигеї, що означає, що Місяць пройде максимально близько по своїй орбіті до планети. Це стане причиною того, що вона буде здаватися набагато ближче, ніж зазвичай.

Нагадаємо, ми пропонуємо читачам вивчити любовний гороскоп на 2019 рік, і дізнатися, що чекає представників різних зодіакальних знаків в особистому житті.

Крім того, варто звернути увагу на східний гороскоп, який розповість про зміни в житті всіх знаків Зодіаку в 2019 році.

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