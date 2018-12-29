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Суперлуние 2019: украинцам назвали дату первого появления "кровавого" соседа

STYLERЖизнь    29.12.2018 - 09:55
Суперлуние 2019: украинцам назвали дату первого появления "кровавого" соседа
Фото: Луна (pixabay.com/ru/users/Ponciano)

Его увидят жители северного полушария Земли

Первое суперлуние в 2019 году можно будет наблюдать после новогодних праздников, а увидеть его смогут жители северного полушария Земли. Об этом сообщает "Manchester evening news".

Так, окрашивание Луны в "кровавый" цвет будет наблюдаться в ночь с 20 на 21 января. Редкое астрономическое явление придаст ей эффект лунного затмения.

Более того, в 2019 году ожидается не простое лунное затмение: спутник Земли окажется в перигее, что означает, что Луна пройдет максимально близко по своей орбите к планете. Это станет причиной того, что она будет казаться гораздо ближе, чем обычно.

Также мы предлагаем читателям изучить любовный гороскоп на 2019 год, и узнать, что ждет представителей разных зодиакальных знаков в личной жизни.

Кроме того, стоит обратить внимание на восточный гороскоп, который расскажет об изменениях в жизни всех знаков Зодиака в 2019 году.

Еще воспользуйтесь советами астролога и узнайте, в какие дни уходящей недели лучше всего отправиться за покупками.

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