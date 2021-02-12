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Суперзаразний штам коронавірусу виявили в США в незвичному місці: що відомо

Автор: Володимир Костирін

Новий штам коронавіруса, який відрізняється надзвичайною здатністью заражати і поширюється легше, ніж інші раніше ідентифіковані штами, був виявлений в США в одній з в'язниць Мічигану. Йдеться про варіант вірусу B.1.1.7, який вперше з'явився у Великій Британії у вересні минулого року.

Про проникнення небезпечного штаму COVID в американське виправний заклад Белламі-Крік в Іонії пише Detroit Free Press.

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Ув'язнені та персонал в'язниці штату на заході Мічигану тепер щодня проходять тестування на коронавірус. Якщо результат експрес-тесту виявиться позитивним, буде проведений тест полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Цей режим тестування також буде застосовуватися до деяких ув'язнених і персоналу Центру здоров'я Дуейн Вотерс в Джексоні та виправного закладу Макомба в містечку Ленокс.

До того як варіант B.1.1.7 було виявлено в Белламі-Крік, Департамент виправних установ перевів декількох ув'язнених, у яких був позитивний результат тесту на вірус, а також були супутні захворювання, з в'язниці в Іонії в Дуейн-Вотерс і Макомб, "щоб вони могли отримати доступ до відповідної допомоги, якщо вони почнуть відчувати більш важкий стан і симптоми".

Як пояснив президент виправної організації штату Мічиган Байрон Осборн, новим варіантом коронавірусу першим заразився співробітник в'язниці, у якого підтвердили штам B.1.1.7 в понеділок.

"По суті, це найгірші новини, які ми могли отримати. Той факт, що він (вірус) потрапив всередину, а потім додаткова тривога і стрес, які це викликало у співробітників і ув'язнених в цьому закладі", - сказав Осборн.

Повідомляється, що за весь час пандемії близько 485 ув'язнених в Белламі-Крік дали позитивний результат на COVID-19, і 98 з цих випадків є активними інфекціями. Один ув'язнений помер. За інформацією Департаменту виправних установ, 101 працівник установи дав позитивний результат протягом всієї пандемії.

Представник департаменту Кріс Гауц заявив, що пенітенціарним установам доручено розробити план з ізоляції ув'язнених, інфікованих вірусом, на їх території. У відомстві також розповіли, що працюють над наданням житла співробітникам на той випадок, якщо їм доведеться ізолюватися від членів сім'ї.

Нині, як сказав Гауц, не планують переводити ув'язнених з COVID-19 в житлові блоки, призначені для позитивних випадків, в інших установах, тому що у випадку з новим штамом вірусу це занадто ризиковано.

Нагадаємо, нещодавно український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про новий штам коронавірусу, від якого вакцина не захистить.

Також ми писали про те, що лікар пояснила страх українців перед вакцинацією від коронавірусу.

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