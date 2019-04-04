Супрун назвала причину поширення небезпечних хвороб

Уляна Супрун заявила, що одна з причин поширення страшних хвороб - це відмова від щеплень. При цьому, за словами в. о. міністра охорони здоров'я, українці відмовляються від вакцинації через брудних дезінформаційних кампаній.

Супрун також розповіла, що ЗМІ та соцмережі дуже сильно впливають на вибір людей щодо вакцинації. Оскільки саме там люди найчастіше читають інформацію про щеплення.

Близько 70% людей, які шукають інформацію про вакцинацію в інтернеті, повідомили, що те, що вони прочитали в мережі, вплинуло на їх подальше рішення робити щеплення чи ні.

Супрун підкреслила, що дуже важливо перевіряти джерело інформації і не поспішати робити висновки з повідомлень, які не підтверджуються фактами.

Вона також навела статистику, яка свідчить, що 93% інформації про вакцинації на Twitter створюють і поширюють російські тролі або боти.

Ілюстративне фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Супрун зазначила, що нещодавно вийшло дослідження американських вчених: після аналізу тисяч твітів між 2014 і 2017 роками виявилося, що російські боти і тролі кілька років поспіль поширювали неправдиву інформацію про вакцини і роздмухували антивакцинаторські настрої в суспільстві і в мережі.

В Європі найбільше від гібридної атаки постраждали Україна, Греція, Франція, Італія, Румунія і Сербія. У цих країнах зараз спостерігається висока захворюваність на кір. При цьому дані країни мають низький рівень охоплення вакцинацією.

Супрун зазначила, що недовіра до вакцин тягне за собою відмову від щеплень. Через це все більше людей хворіють хворобами, яких можна було б уникнути.

Вона рекомендує читати тільки довірені джерела і перевіряти всю інформацію.

Супрун також додала, що деякі експерти пропонують вводити обов'язковий графік щеплень і заборона відвідування дитячих навчальних закладів, якщо дитина не вакцинована.

Нагадаємо, що нещодавно Супрун зруйнувала міф про здорове харчування.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун зробила гучну заява щодо платної медицини.