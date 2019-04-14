Супрун розповіла, як Джон Сноу став героєм Британії

Британський лікар Джон Сноу в 19 столітті зупинив епідемію холери в Лондоні (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Британські лікарі в 2003 році визнали Джона Сноу найвидатнішим лікарем всіх часів

Епідемію холери в Англії 19 столітті зміг зупинити лікар Джон Сноу, який є одним з піонерів масового впровадження анестезії та медичної гігієни. В.о. глави МОЗ України Уляна Супрун розповіла, як простий медик з дивака став одним із засновників сучасної епідеміології та героєм Британії, який в 1854 році вивчав спалах холери в лондонському кварталі Сохо на заході міста.

Вона зазначила, що Сноу завдяки науковому і майже детективному підходу зміг з'ясувати, що збудник холери передається через воду. Завдяки цьому і вдалося зупинити епідемію холери в Лондоні.

Наприкінці літа 1854 року в Лондоні за один вечір у Сохо спалахнула епідемія холери: у радіусі кількох кварталів захворіло 56 осіб, за добу кількість хворих більше, ніж подвоїлася. Були сотні летальних випадків, з Сохо масово бігли люди.

У ті часи всі, крім лікаря Джона Сноу, вважали, що холера передається через "міазми" - погане повітря. Джон був старшим з дев'яти дітей в сім'ї робітника. У 14 років вундеркінд поступив на медичне стажування у шахтарське містечко, де став свідком епідемії холери. Згодом він отримав справжню медичну освіту і видав есе, де припускав, що холера не передається через повітря, а перорально - через рот. Після цієї роботи доктора Сноу колеги мали за дивака. Але черговий спалах епідемії дав нагоду Джону Сноу перевірити свої припущенняя.

Доктор поїхав у Сохо, в той квартал, де відбулися перші смерті - на горезвісне перехрестя Кембриджської і Широкої вулиць (в оригіналі вони називаються Cambrige and Broad streets). Там, як і в багатьох районах сучасного Києва, була помпа, якою люди качали питну воду.

"Все, наче б то, гаразд із помпою, і дещо засмучений тим, що гіпотеза про роль питної води у поширенні холери не знайшла підтвердження поки, Джон Сноу рушив до контори з реєстрації смертей", - написала Супрун у своєму Facebook.

Доктор Сноу сумлінно позначав всі адреси померлих людей на мапу, в надії побачити кластер. Але підтвердження гіпотези також не відбулося. Біля перехрестя Кембриджської і Широкої панувало громадське здоров'я. На заводі, де працювало близько 500 осіб, померло тільки п'ятеро. Після цього Джон Сноу став ходити по домівках і спілкуватися з родичами померлих.

Доктор Джон Сноу (фото: history.wikireading)

Незабаром з'ясувалося, що у заводу був власний колодязь, і вони в основному пили звідти, а не з помпи на перехресті. Пивоварня взагалі водою гребувала, і вони пили виключно власне пиво. Можна було б звалити все на помпу, але залишатися ще два випадки, які "муляли очі". І Джон Сноу незабаром зміг дізнатися, що жінка перед смертю від холери замовляла воду з Лондона з перехрестя на Кембриджській та Широкоій. Того дня, коли нещасну скосила холера, до них приходла її племнинниця, жінка пила воду і згодом померла через холери.

"Все зійшлося. Причиною спалаху холери була клята помпа на перехресті. Доктор Сноу доповів свої результати на опікунській Раді при парафії святого Якова, і вчені мужі зробили напрочуд ефективну річ: вийняли із водокачки ручку. Більше випадків холери не було. Згодом ту криницю розкопали та з’ясували, що каналізація просочувалася у питну воду. Недостатньо, щоб вода стала неприємною, але достатньо, щоб пропустити ще невідомого і не визнаного збудника холери", - йдеться в повідомленні.

Джон Сноу згодом розробляв анестезію на основі хлороформу і ефіру. Відомий лікар помер у віці 45 років від наслідків інсульту. Лише після смерті його головний опонент визнав теорію інфекційності холери, а ще пізніше, у 1883 році, німецький бактеріолог Роберт Кох виділив холерну паличку Vibrio cholerae. Епідемії холери в Європі припинилися після введення в містах безпечної системи водопостачання.

У 2003 році британські лікарі визнали Джона Сноу найвидатнішим лікарем всіх часів.

"Так наполегливість і принциповість рухають прогрес, а також допомагають боротися з "білими ходоки", - сказала Супрун.

У західному районі Лондона в середині 19 століття спалахнула епідемія холери (фото: pikabu)

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