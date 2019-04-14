Супрун рассказала, как Джон Сноу стал героем Британии

Британский врач Джон Сноу в 19 веке остановил эпидемию холеры в Лондоне (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Британские врачи в 2003 году признали Джона Сноу самым выдающимся врачом всех времен

Эпидемию холеры в Англии 19 веке смог остановить врач Джон Сноу, который является одним из пионеров массового внедрения анестезии и медицинской гигиены. И.о. главы Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала, как простой медик из чудака стал одним из основателей современной эпидемиологии и героем Британии, который в 1854 году изучал вспышку холеры в лондонском квартале Сохо на западе города.

Она отметила, что Сноу благодаря научному и почти детективному подходу смог выяснить, что возбудитель холеры передается через воду. Благодаря этому и удалось остановить эпидемию холеры в Лондоне.

В конце лета 1854 года в Лондоне за один вечер в Сохо разразилась эпидемия холеры: в радиусе нескольких кварталов заболело 56 человек, за сутки количество больных больше, чем удвоилось. Были сотни летальных случаев, из Сохо массово бежали люди.

В те времена все, кроме врача Джона Сноу, считали, что холера передается через "миазмы" - плохой воздух. Джон был старшим из девяти детей в семье рабочего. В 14 лет вундеркинд попал на медицинское стажировку в шахтерский городок, где стал свидетелем эпидемии холеры. Впоследствии он получил настояще медицинское образование и выдал эссе, где предполагал, что холера передается не через воздух, а перорально - через рот. После этой работы доктора Сноу коллеги прозвали чудаком. Но очередная вспышка эпидемии дал возможность Джону Сноу проверить свои предположения.

Доктор поехал в Сохо, в тот квартал, где произошли первые смерти - на пресловутое перекресток Кембриджской и Широкой улиц (в оригинале они называются Cambrige and Broad streets). Там, как и во многих районах современного Киева, была помпа, которой люди качали питьевую воду.

"Все, вроде бы, в порядке с помпой, и несколько расстроенный тем, что гипотеза о роли питьевой воды в распространении холеры не нашла пока подтверждения, Джон Сноу отправился в контору по регистрации смертей", - написала Супрун в своем Facebook.

Доктор Сноу добросовестно нанес все адреса людей, умерших на карту, в надежде увидеть кластер. Но подтверждения гипотезы также не произошло. У перекрестка Кембриджской и Широкой царило общественное здоровье. На заводе, где работало около 500 человек, умерло только пятеро. После этого Джон Сноу стал ходить по домам и общаться с родственниками умерших.

Доктор Джон Сноу (фото: history.wikireading)

Вскоре выяснилось, что у завода был собственный колодец, и они в основном пили оттуда, а не из помпы на перекрестке. Пивоварня вообще водой гнушалась, и они пили исключительно собственное пиво. Можно было бы свалить все на помпу, но оставаться еще два случая, которые "мозолили глаза". И Джон Сноу вскоре смог узнать, что женщина перед смертью от холеры заказывала воду из Лондона с перекрестка на Кембриджской и Широкой. В тот день, когда несчастную скосила холера, к ним приходла ее племнинниця, женщина попила воду и впоследствии умерла из-за холеры.

"Все сошлось. Причиной вспышки холеры была проклятая помпа на перекрестке. Доктор Сноу доложил свои результаты на попечительском Совете при приходе святого Иакова, и ученые мужи сделали удивительно эффективную вещь: вынули из водокачки ручку. Больше случаев холеры не было. Впоследствии тот колодец раскопали и выяснили, что канализация просачивалась в питьевую воду. Недостаточно, чтобы вода стала неприятной, но достаточно, чтобы пропустить еще неизвестный и не признанный возбудитель холеры", - говорится в сообщении.

Джон Сноу впоследствии разрабатывал анестезию на основе хлороформа и эфира. Знаменитый врач умер в возрасте 45 лет от последствий инсульта. Лишь после смерти его главный оппонент признал теорию по инфекционности холеры, а еще позже, в 1883 году, немецкий бактериолог Роберт Кох выделил холерную палочку Vibrio cholerae. Эпидемии холеры в Европе прекратились после введения в городах безопасной системы водоснабжения.

В 2003 году британские врачи признали Джона Сноу самым выдающимся врачом всех времен.

"Так настойчивость и принципиальность двигают прогресс, а также помогают бороться с "белыми ходоками", - заключила Супрун.

В западном районе Лондона в середине 19 века вспыхнула эпидемия холеры (фото: pikabu)

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