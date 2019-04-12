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Называйте своими именами: Супрун сообщила о нововведениях

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 15:16
Называйте своими именами: Супрун сообщила о нововведениях
Фото: (lcmedsoc.org)

Супрун прокомментировала нововведения Минздрава

Уляна Супрун прокомментировала решение Минздрава ввести "мужские" названия профессий для медицинской отрасли. Свое мнение эксперт выразила на странице в социальной сети Facebook.

"Все надо называть своими именами! Мужчины в медицинской профессии есть, но соответствующие названия для своей работы в Национальном классификаторе профессий имели далеко не все", - пишет Супрун.

Называйте своими именами: Супрун сообщила о нововведенияхФото: (lcmedsoc.org)

И.о. министра здравоохранения также сообщила, что ранее был проведен опрос, в котором 90% участников проголосовали за изменения названий профессий. К слову, теперь наименования всех должностей в медицинской отрасли будут вносить в трудовую книжку в мужском или женском роде. То есть мужчин будут записывать как медбрат, акушер и санитар.

Новые названия профессий утверждены приказом МЗ Украины № 805 "О внесении изменений в Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Они вступят в силу ориентировочно через несколько месяцев.

Ранее мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала украинцам, какие напитки являются самыми полезными.

А также рассказывали о том, что Супрун опровергла мифы о популярных препаратах для улучшения памяти и внимания.

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