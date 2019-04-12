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Називайте своїми іменами: Супрун повідомила про нововведення

STYLERЖиття    12.04.2019 - 15:16
Називайте своїми іменами: Супрун повідомила про нововведення
Фото: (lcmedsoc.org)

Супрун прокоментувала нововведення МОЗ

Уляна Супрун прокоментувала рішення МОЗ ввести "чоловічі" назви професій для медичної галузі. Свою думку експерт висловила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Все треба називати своїми іменами! Чоловіки в медичній професії є, але відповідні назви для своєї роботи в Національному класифікаторі професій мали далеко не всі", - пише Супрун.

Називайте своїми іменами: Супрун повідомила про нововведенняФото: (lcmedsoc.org)

В. о. міністра охорони здоров'я також повідомила, що раніше було проведено опитування, в якому 90% учасників проголосували за зміни назв професій. До речі, тепер найменування всіх посад в медичній галузі будуть вносити в трудову книжку в чоловічому чи жіночому роді. Тобто чоловіків будуть записувати як медбрат, акушер і санітар.

Нові назви професій затверджено наказом МОЗ України № 805 "Про внесення змін в Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вони набудуть чинності орієнтовно через кілька місяців.

Раніше ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла українцям про те, які напої є найкориснішими.

А також розповідали про те, що Супрун спростувала міфи про популярні препарати для поліпшення пам'яті та уваги.

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