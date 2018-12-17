Супрун розповіла про єдиний спосіб протидії грипу

Колаж РБК-Україна

БАДи не зможуть запобігти грипу

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун стверджує, що люди марно витрачають гроші на укріплення імунної системи. Вона говорить, що люди самі собі призначають цілі комплекси вітамінів та інших біологічно активних добавок (БАДів), витрачають на них чимало грошей. Але такі заходи малоефективні в боротьбі проти вірусної інфекції. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

На її думку, люди самі себе дурять, коли вважають імунну систему фортецею.

"Здебільшого це робиться через переконання, що наша імунна система наче фортеця, постійно потребує укріплення. І чим більше каменів (у вигляді додаткових вітамінів чи "суперфудів") ми туди принесемо, тим більше збудуємо мурів та тим краще наша фортеця нас захищатиме від атак мікробів", - каже Супрун.

Натомість медики з Королівського коледжу Лондона говорять про те, що імунітет людини занадто складний, щоб його можна було обдурити біодобавками.

"Професор імунології та інфекційних захворювань Королівського коледжу Лондона Чарльз Бенгам пояснює, що наш імунітет занадто складний, щоби його можна було підсилити біологічно-активними добавками", - цитує британського імунолога Супрун.

Імунна система буває вродженою і набутою, говорить Супрун. І для того, щоб посилити набуту імунну система, треба вчасно вакцинуватись.

Ілюстративне фото (facebook.com/ulanasuprun)

"Додаткове прийняття БАДів аж ніяк не допомагає у цьому процесі. Вони не можуть допомогти адаптивній імунній системі. Вродженій теж принесуть мало користі", - стверджує чиновниця.

За словами імунолога, якби біодобавки стимулювали нашу вроджену імунну систему, ми весь час відчували б себе погано, шморгали носом та лихоманили.

"Натомість реально дієвий спосіб пришвидшити цей процес - вакцинація. Разом із щепленням ви вводите в організм неозброєну і дуже слабку версію інфекції. Завдяки цьому набута імунна система має можливість запам’ятати мікроб та наступного разу при зустрічі з ним діяти швидше", - пише Супрун.

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вітаміни не відіграють жодної ролі у функціонуванні імунної системи. Вони, звичайно, важливі, але ми їх достатньо приймаємо разом з їжею.

"Додаткове вживання вітамінів і дієтичних добавок може бути корисним лише для людей, які мають до цього медичні показання. А це має визначати лише лікар", - стверджує в. о. міністра.

Більшість користувачів мережі не підтримали ініціативу Уляни Супрун. Вони наполягають, що вітаміни таки потрібні для здорового і повноцінного життя.

"Повна дурня! Нам у першу чергу потрібні вітаміни-антиоксиданти, як вітамін Е + увесь інший повний набір вітамінів і мінералів для здорового функціонування організму! І ви ніколи не збалансуєте дієту щоб получити їх з їжою", - обурився Ігор Чухліб.

"Цікаво - малинове варення, значить, допомогає, а біологічно активні добавки (що є концентратом витяжок з рослин) не допомогають... Цікаво, блог Уляни Супрун веде одна людина, чи декілька? Бо іноді вони заплутуються, та починають самі собі протирічити", - зауважив ще один юзер.

Скріншот коментарів: facebook.com/ulanasuprun/

Нагадаємо, у Харкові 9-річна дівчина померла від грипу.

Раніше ми писали про те, що Супрун перерахувала необхідні щеплення для дорослих.

Відео: РБК-Україна