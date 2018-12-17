Супрун рассказала о единственном способе противодействия гриппу

БАДы не смогут предотвратить грипп
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины утверждает, что люди напрасно тратят деньги на укрепление иммунной системы. Она говорит, что люди сами себе назначают целые комплексы витаминов и других биологически активных добавок (БАДов), тратят на них немало денег. Но такие меры малоэффективны в борьбе против вирусной инфекции. Об этом чиновник сообщила на своей странице в Facebook.
По ее мнению, люди сами себя обманывают, когда считают иммунную систему крепостью.
"В основном это делается из-за убеждения, что наша иммунная система словно крепость, постоянно требует укрепления. И чем больше камней (в виде дополнительных витаминов или "суперфудов") мы туда принесем, тем больше построим стен и тем лучше наша крепость нас будет защищать от атак микробов", - говорит Супрун.
Зато медики из Королевского колледжа Лондона говорят о том, что иммунитет человека слишком сложен, чтобы его можно было обмануть биодобавками.
"Профессор иммунологии и инфекционных заболеваний Королевского колледжа Лондона Чарльз Бенгам объясняет, что наш иммунитет слишком сложный, чтобы его можно было усилить биологически-активными добавками", - цитирует британского иммунолога Супрун.
Иммунная система бывает врожденной и приобретенной, говорит Супрун. И для того, чтобы усилить приобретенную иммунную система, нужно вовремя прививаться.
Иллюстративное фото (facebook.com/ulanasuprun)
"Дополнительное принятие БАДов никак не помогает в этом процессе. Они не могут помочь адаптивной иммунной системе. Врожденной тоже принесут мало пользы", - утверждает чиновница.
По словам иммунолога, если бы биодобавки стимулировали нашу врожденную иммунную систему, мы все время чувствовали бы себя плохо, шмыгали носом и лихорадили.
"Зато реально действенный способ ускорить этот процесс - вакцинация. Вместе с прививкой вы вводите в организм невооруженного и очень слабую версию инфекции. Благодаря этому приобретенная иммунная система имеет возможность запомнить микроб и в следующий раз при встрече с ним действовать быстрее", - пишет Супрун.
Иллюстративное фото (УНИАН)
По мнению чиновницы, витамины не играют никакой роли в функционировании иммунной системы. Они, конечно, важны, но мы их достаточно принимаем вместе с пищей.
Большинство пользователей сети не поддержали инициативу Ульяны Супрун. Они настаивают, что витамины таки нужны для здоровой и полноценной жизни.
"Полная глупость! Нам в первую очередь нужны витамины-антиоксиданты, как витамин Е + весь остальной полный набор витаминов и минералов для здорового функционировання организма! И вы никогда не сбалансируете диету, чтобы получить их с едой", - возмутился Игорь Чухлиб.
"Интересно - малиновое варенье, значит, помогает, а биологически активные добавки (что является концентратом вытяжек из растений) не помогают... Интересно, блог Ульяны Супрун ведет один человек или несколько? Потому что иногда они запутываются, и начинают сами себе противоречить", - отметил другой юзер.
Скриншот комментариев: facebook.com/ulanasuprun/
Напомним, в Харькове 9-летняя девушка умерла от гриппа.
Раньше мы писали о том, что Супрун перечислила необходимые прививки для взрослых.
Видео: РБК-Украина