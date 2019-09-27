Світлична та гравці "Шахтаря" відвідали будинок дитини "Зелений гай" (фото: kharkivoda.gov.ua)

Вихованці будинку дитини отримали подарунки

Глава Харківської області Юлія Світлична відвідала будинок дитини "Зелений гай", ознайомилася з роботою закладу та передала йому необхідне обладнання. З подарунками приїхали й українські футболісти з клубу "Шахтар". Про це повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА.

У будинку дитини "Зелений гай" знаходяться 80 вихованців. Це діти від 2 місяців до 6 років з різними медичними діагнозами.

"Ці діти, на жаль, не отримують батьківського тепла. Але ви їм його замінюєте. Ми сьогодні у вас для того, щоб подивитися, чим можемо бути вам корисні та допомогти. Сьогодні передаємо вам необхідне обладнання", - сказала голова ХОДА, звертаючись до колективу установи.

Світлична та гравці "Шахтаря" відвідали будинок дитини "Зелений гай" (фото: kharkivoda.gov.ua)

Крім обладнання вихованці будинку дитини отримали подарунки з рук гравців і головного тренера ФК "Шахтар": м'які іграшки, альбоми та фірмові футболки.

"Ми завжди раді брати участь у такого типу заходах. Для нас величезний привілей - привнести щось у життя дітей. Ми можемо подарувати їм моменти радості та завжди намагаємося це робити. Звичайно ж, емоції нас зараз просто переповнюють. Бажаю, щоб ці дітки бачили кращий світ у майбутньому, ніж ми бачимо його сьогодні. Сподіваюся, вони будуть щасливі у своєму житті. А ми можемо брати з цього урок, щоб, можливо, змінити наше майбутнє. Наші щоденні проблеми - це ніщо, в порівнянні з тим, що переживають ці дітки", - сказав головний тренер ФК "Шахтар" Луїш Каштру.

Разом з Луїшем Каштру в Зеленогайський будинок дитини приїхали Даріо Срна, Марлос, Сергій Кривцов та інші "шахтарівці".

Світлична та гравці "Шахтаря" відвідали будинок дитини "Зелений гай" (фото: kharkivoda.gov.ua)

За словами керівника установи, останнім часом велику кількість вихованців будинку дитини всиновлюють – тільки за останній рік сім'ї знайшли близько 20 малюків. Для інших дітей найближчими людьми стають вихователі.

"Ми займаємося дитячою неврологією, в тому числі ДЦП, останнім часом - аутизмом, й останні 15 років займаємося проблемою ВІЛ/СНІД", - розповідає директор директор КНП "Обласний спеціалізований будинок дитини "Зелений гай" Ігор Титаренко.

Світлична та гравці "Шахтаря" відвідали будинок дитини "Зелений гай" (фото: kharkivoda.gov.ua)