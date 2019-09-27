Светличная и игроки "Шахтера" посетили дом ребенка "Зеленый гай" (фото: kharkivoda.gov.ua)

Воспитанники дома ребенка получили подарки

Глава Харьковской области Юлия Светличная посетила дом ребенка "Зеленый гай", ознакомилась с работой учреждения и передала ему необходимое оборудование. С подарками приехали и украинские футболисты из клуба "Шахтер". Об этом сообщает официальный сайт Харьковской ОГА.

В доме ребенка "Зеленый гай" находятся 80 воспитанников. Это дети от 2 месяцев до 6 лет с различными медицинскими диагнозами.

"Эти дети, к сожалению, не получают родительского тепла. Но вы им его заменяете. Мы сегодня у вас для того, чтобы посмотреть, чем можем быть вам полезны и помочь. Сегодня передаем вам необходимое оборудование", - сказала председатель ХОГА, обращаясь к коллективу учреждения.

Светличная и игроки "Шахтера" посетили дом ребенка "Зеленый гай" (фото: kharkivoda.gov.ua)

Кроме оборудования воспитанники дома ребенка получили подарки из рук игроков и главного тренера ФК "Шахтер": мягкие игрушки, альбомы и фирменные футболки.

"Мы всегда рады участвовать в такого типа мероприятиях. Для нас огромная привилегия - привнести что-то в жизни детей. Мы можем подарить им моменты радости и всегда стараемся это делать. Конечно же, эмоции нас просто переполняют. Желаю, чтобы эти детки видели лучший мир в будущем, чем мы видим его сегодня. Надеюсь, они будут счастливы в своей жизни. А мы можем брать из этого урок, чтобы, возможно, изменить наше будущее. Наши ежедневные проблемы - это ничто, по сравнению с тем, что переживают эти детки", - сказал главный тренер ФК "Шахтер" Луиш Каштру.

Вместе с Луишем Каштру в Зеленогайский дом ребенка приехали Дарио Срна, Марлос, Сергей Кривцов и другие "шахтеровцы".

Светличная и игроки "Шахтера" посетили дом ребенка "Зеленый гай" (фото: kharkivoda.gov.ua)

По словам руководителя учреждения, в последнее время большое количество воспитанников дома ребенка усыновляют – только за последний год семьи нашли около 20 малышей. Для других детей самыми близкими людьми становятся воспитатели.

"Мы занимаемся детской неврологией, в том числе ДЦП, в последнее время - аутизмом, и последние 15 лет занимаемся проблемой ВИЧ/СПИД", - рассказывает директор КНП "Областной специализированный дом ребенка "Зеленый гай" Игорь Титаренко.

Светличная и игроки "Шахтера" посетили дом ребенка "Зеленый гай" (фото: kharkivoda.gov.ua)