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"Світлий був хлопчик": у мережі сумують по загиблому журналісту Роману Кисілю

STYLERЖиття    11.01.2019 - 16:19
"Світлий був хлопчик": у мережі сумують по загиблому журналісту Роману Кисілю
Колаж РБК-Україна

Люди не можуть повірити в трагедію

У Польщі в дорожньо-транспортній пригоді  загинув український журналіст, колишній кореспондент УНІАН, Роман Кісіль. Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ". Аварія сталася вранці 10 січня в місті Илка Мазовецького воєводства. Разом з 37-річним журналістом загинула його 60-річна мати.

Важкі травми отримала дружина журналіста, яка зараз знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні у Радомі. В автомобілі був і однорічна дитина, яка у задовільному стані знаходиться на обстеженні в лікарні.

Колеги та знайомі журналіста у соцмережах висловлюють співчуття близьким Романа. Вони не можуть повірити в трагедію.

"Рома був дуже добрим, не вірю просто", - прокоментувала Oksana Romaniuk.

"Боже, не можу повірити... Царство Небесне!", - написала Anna Yashchenko.

&quot;Світлий був хлопчик&quot;: у мережі сумують по загиблому журналісту Роману Кисілю

Скріншот коментарів: facebook.com/agarasym

"Боже! Який жах!", - вразилася Nataliia Trygub.

"Я пам’ятаю його ще таким юним, захопленим, із завжди привітною посмішкою і шикарною зачіскою - довгим хвостом. Світлий був хлопчик", - написала Любов Базів.

&quot;Світлий був хлопчик&quot;: у мережі сумують по загиблому журналісту Роману Кисілю

Скріншот коментарів: facebook.com/marina.singaivska

До речі, нещодавно Міжнародна федерація журналістів опублікувала звіт, за яким у 2018 році в світі під час виконання професійних обов'язків було вбито 94 журналіста і працівника медіа. Найнебезпечнішою країною для працівників мас-медіа став Афганістан.

Ми також повідомляли про те, що в РФ до 6 років ув'язнення засудили журналіста за те, що він нібито вимагав 300 тисяч рублів за знищення компромату у депутата Держдуми.

Нагадаємо, нещодавно в Туреччині засудили журналістку Deutsche Welle до 13,5 місяців ув'язнення за публікацію матеріалів про зв'язки колишнього прем'єра з офшорними компаніями.

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