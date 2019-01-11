"Светлый был мальчик": в сети скорбят по погибшему журналисту Роману Киселю

Коллаж РБК-Украина

Люди не могут поверить в трагедию

В Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб украинский журналист, бывший корреспондент УНИАН, Роман Кисель. Об этом сообщило издание РБК-Україна со ссылкой на "Укринформ". Авария произошла утром 10 января в городе Илка Мазовецкого воеводства. Вместе с 37-летним журналистом погибла его 60-летняя мать.

Тяжелые травмы получила жена журналиста, которая сейчас находится в реанимационном отделении больницы в Радоме. В автомобиле был и годовалый ребенок, который в удовлетворительном состоянии находится на обследовании в больнице.

Коллеги и знакомые журналиста в соцсетях выражают соболезнования близким Романа. Они не могут поверить в трагедию.

"Рома был очень добрым, не верю просто", - прокомментировала Oksana Romaniuk.

"Боже, не могу поверить... Царство Небесное!", - написала Anna Yashchenko.

Скриншот комментариев: facebook.com/agarasym

"Боже! Какой ужас!", - поразилась Nataliia Trygub.

"Я помню его еще таким юным, восторженным, с всегда приветливой улыбкой и шикарной прической - длинным хвостом. Светлый был мальчик", - написала Любовь Базив.

Скриншот комментариев: facebook.com/marina.singaivska

Кстати, недавно Международная федерация журналистов опубликовала отчет, по которому в 2018 году в мире при исполнении профессиональных обязанностей было убито 94 журналиста и работника медиа. Самой опасной страной для работников масс-медиа стал Афганистан.

Мы также сообщали о том, что в РФ к 6 годам заключения приговорили журналиста за то, что он якобы вымогал 300 тысяч рублей за уничтожение компромата у депутата Госдумы.

Напомним, недавно в Турции приговорили журналистку Deutsche Welle к 13,5 месяцам заключения за публикацию материалов о связи бывшего премьера с оффшорными компаниями.